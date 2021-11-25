Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

Китайский новый год 2022 / ua.depositphotos.com/

Празднование Китайского Нового года набирает большую популярность во всем мире. Не обошел этот тренд и Украину – ведь это еще один шанс встретить Новый год 2022 со всеми праздничными атрибутами.

О том сколько выходных дней подарят украинцам новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Китайский Новый год 2022 – дата

Новый год в Китае начнется 1 февраля и продлится до 21 января 2023 года. По традиции его празднование растягивается аж на 15 дней. Для китайцев, Новый год – один из самых важных праздников, поэтому с 31 января по 6 февраля в стране будут выходные дни.

Примечательно то, что дата начала и конца года определяется согласно лунному календарю. Так в Китае будут встречать не 2022 год, а 4720.

Китайский Новый год 2022 – год кого

Каждый год бразды управления следующим периодом берет на себя определенное животное из круга восточного гороскопа. Повелителем 2022 года станет Черный Водяной Тигр – животное отважное, энергичное и способное рисковать. Он благоволит решительным людям, которые могут быстро приспосабливаться к самым неожиданным ситуациям. Этот динамичный год для многих может стать годом кардинальных перемен как внутренних, так и внешних. Однако неукротимый нрав Тигра будет смягчаться главной стихией года – стихией Воды.

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Традиции и запреты Китайского Нового года

В канун Нового года вся семья собирается за праздничным ужином. Самые младшие получают красные конверты с денежными подарками. Обязательные блюда новогоднего стола – рыба и пельмени, которые символизируют достаток и удачу. С наступлением полночи в небо запускают красные фонарики и зажигают фейерверки. В выходные дни в Китае принято посещать родственников или друзей.

Существуют и запреты в период новогодних праздников. На Китайский Новый год категорически запрещается:

одалживать и брать деньги в долг;

убираться и мыться в первые 3 дня после Нового года – так можно "смыть" удачу;

позволять детям плакать – плач ребенка может навлечь несчастья и горе, поэтому детей старались сразу же успокаивать.

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