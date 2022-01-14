День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка.
День ангела в феврале отмечают Марк, София, Вера, Егор, Николай, Денис, Василиса и Андрей. Не стоит обходить вниманием и поздравить именинников месяца с более редкими именами: Агния, Рафаэль, Катарина, Гавриил, Адриан и Ефросинья.
О том, какие важные религиозные праздники ждут украинцев в конце зимы, читайте в материале: Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев.
У кого день ангела 1 февраля
Мужские имена: Марк, Федор, Ефим, Макар, Антон, Николай, Петр, Арсений, Савва.
У кого день ангела 2 февраля
Мужские имена: Захар, Лев, Павел, Лаврентий, Ефим.
Женские имена: Инна , Римма.
У кого день ангела 3 февраля
Мужские имена: Илья, Евгений, Иван, Ян, Максим.
Женские имена: Анна, Агния.
У кого день ангела 4 февраля
Мужские имена: Егор, Макар, Николай, Яков, Иван, Гавриил, Георгий, Ефим, Петр, Иосиф.
У кого день ангела 5 февраля
Мужские имена: Федор, Клим, Геннадий, Серафим.
Женские имена: Екатерина, Евдокия, Катарина, Милица.
У кого день ангела 6 февраля
Мужские имена: Денис, Николай, Тимофей, Иван, Павел.
Женские имена: Оксана, Ксения.
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У кого день ангела 7 февраля
Мужские имена: Александр, Борис, Владимир, Григорий, Дмитрий, Филипп, Анатолий, Виталий, Петр, Степан.
У кого день ангела 8 февраля
Мужские имена: Давид, Аркадий, Семен, Гавриил, Иван, Клим, Петр, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого день ангела 9 февраля
Мужские имена: Дмитрий, Иван, Петр.
У кого день ангела 10 февраля
Мужские имена: Владимир, Егор, Игнат, Георгий, Леонтий, Федор.
Женские имена: Ольга.
У кого день ангела 11 февраля
Мужские имена: Дмитрий, Константин, Лука, Роман, Иван, Юлиан, Игнат, Леонтий, Яков.
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У кого день ангела 12 февраля
Мужские имена: Василий, Иван, Максим, Федор, Петр, Григорий, Владимир, Степан.
Женские имена: Пелагея.
У кого день ангела 13 февраля
Мужские имена: Виктор, Никита, Илья, Иван, Афанасий.
У кого день ангела 14 февраля
Мужские имена: Давид, Николай, Петр, Василий, Семен, Тимофей, Гавриил.
У кого день ангела 15 февраля
Мужские имена: Василий.
У кого день ангела 16 февраля
Мужские имена: Адриан, Михаил, Иван, Владимир, Симон, Тимофей, Роман, Николай, Павел.
Женские имена: Анна.
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У кого день ангела 17 февраля
Мужские имена: Андрей, Александр, Кирилл, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Иван, Егор, Борис, Дмитрий, Михаил, Николай, Остап, Василий, Георгий.
Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина.
У кого день ангела 18 февраля
Мужские имена: Макар, Антон, Михаил.
Женские имена: Александра, Агата, Василиса.
У кого день ангела 19 февраля
Мужские имена: Александр, Дмитрий, Юлиан, Анатолий, Арсений, Максим, Василий, Севастьян.
Женские имена: Мария, Марта, Кристина, Марфа.
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У кого день ангела 20 февраля
Мужские имена: Александр, Лука, Петр, Алексей.
У кого день ангела 21 февраля
Мужские имена: Андрей, Петр, Семен, Сергей, Федор, Александр, Захар, Макар, Савва.
У кого день ангела 22 февраля
Мужские имена: Иван, Петр, Геннадий, Василий.
У кого день ангела 23 февраля
Мужские имена: Марк, Антон, Герман, Лука, Прохор, Семен, Василий, Григорий, Иван, Петр.
Женские имена: Анна, Валентина, Галина.
У кого день ангела 24 февраля
Мужские имена: Захар, Гавриил, Дмитрий, Всеволод, Георгий, Егор.
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У кого день ангела 25 февраля
Мужские имена: Евгений, Алексей, Антон.
Женские имена: Мария.
У кого день ангела 26 февраля
Мужские имена: Михаил, Николай, Артем, Мартин, Василий, Владимир, Евгений, Иван, Гавриил, Павел, Степан, Тимофей, Семен.
Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Светлана, Ирина.
У кого день ангела 27 февраля
Мужские имена: Кирилл, Михаил, Егор, Рафаэль, Константин, Федор, Егор, Георгий.
У кого день ангела 28 февраля
Мужские имена: Арсений, Петр, Николай, Семен, Алексей, Иван, Афанасий, Михаил.
Женские имена: София, Ефросинья.
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