УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14 января 2022, 13:49

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка.

день ангела февраль 2022
День ангела в феврале 2022 - именинники месяца / depositphotos.com/

День ангела в феврале отмечают Марк, София, Вера, Егор, Николай, Денис, Василиса и Андрей. Не стоит обходить вниманием и поздравить именинников месяца с более редкими именами: Агния, Рафаэль, Катарина, Гавриил, Адриан и Ефросинья.

О том, какие важные религиозные праздники ждут украинцев в конце зимы, читайте в материале: Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев.

У кого день ангела 1 февраля

Мужские имена: Марк, Федор, Ефим, Макар, Антон, Николай, Петр, Арсений, Савва.

У кого день ангела 2 февраля

Мужские имена: Захар, Лев, Павел, Лаврентий, Ефим.

Женские имена: Инна , Римма.

Реклама

У кого день ангела 3 февраля

Мужские имена: Илья, Евгений, Иван, Ян, Максим.

Женские имена: Анна, Агния.

У кого день ангела 4 февраля

Мужские имена: Егор, Макар, Николай, Яков, Иван, Гавриил, Георгий, Ефим, Петр, Иосиф.

У кого день ангела 5 февраля

Мужские имена: Федор, Клим, Геннадий, Серафим.

Женские имена: Екатерина, Евдокия, Катарина, Милица.

У кого день ангела 6 февраля

Мужские имена: Денис, Николай, Тимофей, Иван, Павел.

Женские имена: Оксана, Ксения.

Читайте такжеЗначение имени Денис: судьба, характер и совместимость

У кого день ангела 7 февраля

Мужские имена: Александр, Борис, Владимир, Григорий, Дмитрий, Филипп, Анатолий, Виталий, Петр, Степан.

У кого день ангела 8 февраля

Мужские имена: Давид, Аркадий, Семен, Гавриил, Иван, Клим, Петр, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого день ангела 9 февраля

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Петр.

У кого день ангела 10 февраля

Мужские имена: Владимир, Егор, Игнат, Георгий, Леонтий, Федор.

Женские имена: Ольга.

У кого день ангела 11 февраля

Мужские имена: Дмитрий, Константин, Лука, Роман, Иван, Юлиан, Игнат, Леонтий, Яков.

Читайте такжеЗначение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

У кого день ангела 12 февраля

Мужские имена: Василий, Иван, Максим, Федор, Петр, Григорий, Владимир, Степан.

Женские имена: Пелагея.

У кого день ангела 13 февраля

Мужские имена: Виктор, Никита, Илья, Иван, Афанасий.

У кого день ангела 14 февраля

Мужские имена: Давид, Николай, Петр, Василий, Семен, Тимофей, Гавриил.

У кого день ангела 15 февраля

Мужские имена: Василий.

У кого день ангела 16 февраля

Мужские имена: Адриан, Михаил, Иван, Владимир, Симон, Тимофей, Роман, Николай, Павел.

Женские имена: Анна.

Читайте такжеИмя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

У кого день ангела 17 февраля

Мужские имена: Андрей, Александр, Кирилл, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Иван, Егор, Борис, Дмитрий, Михаил, Николай, Остап, Василий, Георгий.

Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина.

У кого день ангела 18 февраля

Мужские имена: Макар, Антон, Михаил.

Женские имена: Александра, Агата, Василиса.

У кого день ангела 19 февраля

Мужские имена: Александр, Дмитрий, Юлиан, Анатолий, Арсений, Максим, Василий, Севастьян.

Женские имена: Мария, Марта, Кристина, Марфа.

Читайте такжеЗначение имени Максим: характер, судьба, совместимость

У кого день ангела 20 февраля

Мужские имена: Александр, Лука, Петр, Алексей.

У кого день ангела 21 февраля

Мужские имена: Андрей, Петр, Семен, Сергей, Федор, Александр, Захар, Макар, Савва.

У кого день ангела 22 февраля

Мужские имена: Иван, Петр, Геннадий, Василий.

У кого день ангела 23 февраля

Мужские имена: Марк, Антон, Герман, Лука, Прохор, Семен, Василий, Григорий, Иван, Петр.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина.

У кого день ангела 24 февраля

Мужские имена: Захар, Гавриил, Дмитрий, Всеволод, Георгий, Егор.

Читайте такжеЗначение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

У кого день ангела 25 февраля

Мужские имена: Евгений, Алексей, Антон.

Женские имена: Мария.

У кого день ангела 26 февраля

Мужские имена: Михаил, Николай, Артем, Мартин, Василий, Владимир, Евгений, Иван, Гавриил, Павел, Степан, Тимофей, Семен.

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Светлана, Ирина.

У кого день ангела 27 февраля

Мужские имена: Кирилл, Михаил, Егор, Рафаэль, Константин, Федор, Егор, Георгий.

У кого день ангела 28 февраля

Мужские имена: Арсений, Петр, Николай, Семен, Алексей, Иван, Афанасий, Михаил.

Женские имена: София, Ефросинья.

Читайте также:

viber
День ангела
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиологаЧто делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022 Нутрициолог перечислила самые вредные для печени продуктыНутрициолог перечислила самые вредные для печени продукты Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настойЯичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность
14:40

Украина подверглась мощнейшей за 4 года атаке хакеров: найден след России

14:37

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

14:31

"Большая стройка" создаст возле Краматорска центр для спасения краснокнижных хищных птиц

14:30

Кассовые аппараты могут появиться в такси: в Раде готовят законопроектВидео

13:55

В МИД намекнули на причастность РФ к массовой хакерской атакеВидео

Реклама
13:49

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

13:42

"Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чековВидео

13:17

Украинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критикуВидео

13:09

Умерла вдова Андрея Мягкова - актриса Анастасия Вознесенская

13:01

Участие Запада в войне на Донбассе и "прямое столкновение" с НАТО: Лавров разразился угрозойВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговВидео

12:58

Двойное списание и блокирование карт: украинцам объяснили, как защитить деньгиВидео

12:45

Надя Дорофеева в полупрозрачном платье показала в каких нарядах ходит на свидания к мужу

12:34

В Белой Церкви скоро завершится "Большая стройка" современного ЦНАПа

12:30

Библиотекарь на Ровенщине потратила "ковидную" тысячу на книги для детей своего селаВидео

11:56

РФ бряцает оружием на фоне переговоров с Западом: армию внезапно подняли по тревогеВидео

11:46

Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнесаВидео

11:39

Улыбался и обещал добить: на Черкасчине мужчина на глазах у детей жестоко убил их 24-летнюю мать

11:34

Рекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022Видео

11:28

"Конец прекрасной эпохи, настоянный на русофобии": рецензия на фильм Кингс МенВидео

Реклама
11:23

Нашли на чердаке с пакетом на голове: знакомые рассказали об убитой на Закарпатье ГабриеллеВидео

11:11

Лавров обвинил НАТО в "заманивании в свои ряды" УкраинуВидео

10:50

Цены на хлеб подскочат, а качество ухудшится: украинцам назвали причину подорожанияВидео

10:43

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

10:34

В НАТО подтвердили перспективу членства Украины, но увильнули от ответа по срокам

10:17

Хакерская атака на госсайты Украины: в Госспецсвязи заявили, что утечки данных нет

09:57

Отопление многоэтажек дровами и дикие платежки: что происходит в скандальных недострояхВидео

09:52

Дети побоялись рассказать учителям: трагические детали гибели 13-летнего мальчика на ВолыниВидео

09:49

"Хочется либо умереть, либо застрелить их": жители Херсона шокированы ростом тарифов на воду

09:29

Громкий скандал с "тысячей Зеленского": украинцы массово жалуются на обман с заказом книгВидео

09:25

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

09:11

"Это вам за Волынь и ОУН УПА": хакеры "положили" правительственные сайты Украины

08:42

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз тотального подорожанияВидео

08:23

Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

08:22

Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине

08:15

Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

08:00

"Сожжем Конституцию на Крещатике вместе с вами": в РФ грозят ввести войска в УкраинуВидео

07:19

Потепление и разгул стихии: синоптик рассказал о погодных неприятностях в УкраинеВидео

07:10

Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарииВидео

07:05

Может повторить судьбу Медведчука: астролог предсказал будущее Порошенко

Реклама
07:00

Государственное регулирование цен на продукты: как Украина стреляет себе в ногумнение

06:40

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атакиВидео

05:40

Это фиаско, Россия!мнение

05:40

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

05:32

Украина в НАТО и угроза военного вторжения России: эксперт рассказал, как будет действовать МоскваВидео

05:19

Королева комнатных растений: как заставить бегонию цвести в домашних условияхВидео

04:56

Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников

04:15

Доллар ушел в отрыв: украинцам назвали новый курсВидео

03:58

Как употребление зеленого чая влияет на сосуды - ответ ученые

03:58

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять