Война в Украине: как закрыть разбитое после обстрелов окно - 3 простых способа

Чем закрыть окна после бомбардировок или уличных боев.
Вторжение России в Украину с 24 февраля продолжает наносить непоправимый урон гражданской инфраструктуре. К сожалению, разбитые окна в домах на данный момент не редкость. Чем закрыть окно после обстрела, разобрался Главред.
О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, чтобы спасти себе жизнь, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.
Бои в Киеве и других городах и населенных пунктах Украины, ракетные удары и обстрелы наносят ущерб жилищам украинцев. В зоне риска – окна домов и квартир.
Пищевая пленка
Разбитые окна можно затянуть пищевой пленкой. Нужно открыть створки и в несколько слоев обмотать пленкой вокруг. Нужно обеспечить герметичность окна. Чтобы конструкция не поползла, необходимо дополнительно зафиксировать ее скотчем.
Важно: этот метод подходит в том, случае, если после взрывов или обстрелов сохранились оконные рамы.
Фанера или ДСП
Закрыть дыру в окне можно с помощью данных стройматериалов. Для этого необходимо замерить размеры окна и подготовить саморезы или гвозди. Потом нужно приложить фанеру к раме и прибить ее .
Важно: для того, чтобы сохранить тепло в квартире или доме можно использовать два листа фанеры с внутренней и внешней створок, между которыми нужно положить поролон или утеплитель.
"Залатать" разбитые окна также можно с помощью:
- гипсокартона;
- плотных листов картона;
- сендвич-пенелей.
Важно: если окна вылетели полностью, необходимо прибить фанеру или ДСП к стене внутри помещения.
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