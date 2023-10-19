Как удалить жирные пятна, которые не отстирываются: средства, которые творят чудеса

Что хорошо удаляет жирные пятна - опытные хозяйки знают чудо-методы, которые спасут одежду от ужасных пятен.

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Как вывести старое жирное пятно от растительного масла / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Чем убрать жирные пятна в домашних условиях, ведь так хочется, чтобы одежда имела опрятный вид. Труднее всего удалять с одежды именно жирные пятна. Следы от масла обычно остаются на одежде во время приготовления пищи, или ее смакования.

В блоге "Територія порад" в Youtube поделились, как правильно выводить пятна от травы и фруктов и зачем солить жирное пятно. От пятна можно избавиться разными способами, главное найти правильные средства.

Как удалить старые жирные пятна

Обычное хозяйственное мыло пригодится против пятен. Стоит просто намылить место с пятнами и оставить на 12 часов. Затем тщательно постирать, чтобы смыть мыло с жиром.

Зубная паста отлично поможет с пятнами на одежде. Нужно втереть ее в жирный участок и через два часа постирать. Однако, для цветных вещей подойдет паста-гель.

Средство для мытья посуды прекрасно справится с жирным пятном. Надо намочить пятно и намазать 2-3 капли моющего средства. Уже через 15-20 минут можете отправлять одежду в стиралку.

Посыпать одежду с пятнами солью - распространенный метод борьбы с жирными пятнами. Нужно посыпать соль и хорошо растереть участок с загрязнением. Повторяйте такой процесс до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Спирт поможет спасти одежду. Стоит намочить ватку спиртом и место, где появилось пятно и аккуратно промачивать.

Как убрать жирные пятна с помощью соды

Пищевая сода - спасительница от пятен и отлично очищает все, что только можно. Она хорошо уберет старые и новые жирные пятна на одежде и других вещах. Стоит просто посыпать ее на пятно и тщательно втереть. Известно, что сода может убрать неприятный запах с обуви, а также отпугнет вредителей с кухни.

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