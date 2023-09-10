Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

Очень простой метод очистки плиты с подручных ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

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Чистим стеклянную плиту / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (DIYr, Steleo - Educational Videos for Kids)

Уборка кухни может потребовать много времени, особенно если у вас стеклокерамическая или индукционная плита. Вы также можете потратить немало денег, наполняя шкаф различными средствами для поддержания чистоты на кухне. Но одна хозяйка нашла способ, как максимально эффективно использовать натуральные ингредиенты, которые уже есть у вас для очистки плиты, пишет Mirror.

Как отчистить плиту народными методами

Шантель Мила Ибботсон в своем TikTok поразила подписчиком тем, что использует натуральные ингредиенты для придания блеска своей плите. Для этого требуется всего два ингредиента.

Чтобы поддержать чистоту Шантель использует классическое сочетание пищевой соды и лимонного сока для очистки стеклянной плиты.

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"Лимонная кислота в этой мощной смеси разрушает запекшийся налет", - поясняет она, показывая, как ингредиенты шипят на плите.

Затем женщина посоветовала зрителям "вытереть все горячей водой, чтобы плита засияла". А если вы не знаете как избавиться от запаха в туалете, читайте лайфхаки от Главреда.

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