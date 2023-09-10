УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

Лидия Неплях
10 сентября 2023, 15:19 обновлено 10 сентября, 15:19
5
Очень простой метод очистки плиты с подручных ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Чистим стеклянную плиту
Чистим стеклянную плиту / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (DIYr, Steleo - Educational Videos for Kids)

Уборка кухни может потребовать много времени, особенно если у вас стеклокерамическая или индукционная плита. Вы также можете потратить немало денег, наполняя шкаф различными средствами для поддержания чистоты на кухне. Но одна хозяйка нашла способ, как максимально эффективно использовать натуральные ингредиенты, которые уже есть у вас для очистки плиты, пишет Mirror.

Как отчистить плиту народными методами

Шантель Мила Ибботсон в своем TikTok поразила подписчиком тем, что использует натуральные ингредиенты для придания блеска своей плите. Для этого требуется всего два ингредиента.

Чтобы поддержать чистоту Шантель использует классическое сочетание пищевой соды и лимонного сока для очистки стеклянной плиты.

видео дня

"Лимонная кислота в этой мощной смеси разрушает запекшийся налет", - поясняет она, показывая, как ингредиенты шипят на плите.

Затем женщина посоветовала зрителям "вытереть все горячей водой, чтобы плита засияла". А если вы не знаете как избавиться от запаха в туалете, читайте лайфхаки от Главреда.

@mama_mila_ How to clean your glass stovetop + makw or look new again ✨ save this video for your next deep clean ? #stovetopcleaning#cleantok#cleaninghacks♬ Satisfaction x Maneater - DAVO

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как разгладить надоедливые пуговицы на одежде.

Также мы писали о том, как оттереть царапины с тарелок с помощью копеечного средства.

Читайте больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кухня лайфхак уборка
Реклама

Главное за день

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

15:15 Украина
Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:32 Украина
Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:19

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

15:15

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
14:15

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

14:00

"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Реклама
13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

11:29

Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

Реклама
11:13

7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жирВидео

11:02

Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

10:50

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

08:48

Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

08:38

Гороскоп на завтра 11 сентября 2023: Тельцам - долги, Львам - никакого алкоголя

08:25

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:19

Умер легендарный британский актер

07:59

Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоуВидео

07:39

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожарыФото

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФмнение

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

Реклама
01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять