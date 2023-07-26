Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнах

Вам потребуется всего около минуты вашего времени, чтобы приготовить эту чудодейственную смесь.
Удаление жирных пятен - это настоящее испытание для каждой хозяйки, но от них можно избавиться средством, которое состоит всего из 3-х ингредиентов.
По крайней мере так утверждает Линда Кобб, "королева чистоты", которая делится полезными лайфхаками в сети.
Каждый ингредиент очень дешевый, и вам потребуется всего около минуты вашего времени, чтобы приготовить эту чудодейственную смесь.
Что вам понадобится:
- 1 ст.л. жидкого мыла для посуды
- 1 ст.л. глицерина
- 8 ст.л. теплой воды
- бутылка
- воронка
Как приготовить средство для удаления жирных пятен:
- Используйте воронку, чтобы аккуратно перелить все ингредиенты в бутылку.
- Встряхните смесь.
- Нанесите смесь на жирное пятно и вотрите ее в ткань.
- Оставьте одежду на 15 минут.
- Стирайте одежду как обычно.
Смотрите видео о том, как удалить жирные пятна:
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