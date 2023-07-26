Вам потребуется всего около минуты вашего времени, чтобы приготовить эту чудодейственную смесь.

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Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнах / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Удаление жирных пятен - это настоящее испытание для каждой хозяйки, но от них можно избавиться средством, которое состоит всего из 3-х ингредиентов.

По крайней мере так утверждает Линда Кобб, "королева чистоты", которая делится полезными лайфхаками в сети.

Каждый ингредиент очень дешевый, и вам потребуется всего около минуты вашего времени, чтобы приготовить эту чудодейственную смесь.

Что вам понадобится:

1 ст.л. жидкого мыла для посуды

1 ст.л. глицерина

8 ст.л. теплой воды

бутылка

воронка

Как приготовить средство для удаления жирных пятен:

Используйте воронку, чтобы аккуратно перелить все ингредиенты в бутылку. Встряхните смесь. Нанесите смесь на жирное пятно и вотрите ее в ткань. Оставьте одежду на 15 минут. Стирайте одежду как обычно.

Смотрите видео о том, как удалить жирные пятна:

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