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Зачем люди берут на пляж старый носок и детскую присыпку

Сергей Кущ
3 июля 2024, 13:39
69
Единственное, что вам нужно сделать - это пересыпать детскую присыпку в старый носок.
Зачем нужно брать на пляж старый носок и детскую присыпку
Зачем нужно брать на пляж старый носок и детскую присыпку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Из-за жары многие из нас отправляемся на пляж или в бассейн, чтобы охладиться. День на пляже может быть прекрасным, но песок, который прилипает к нашему телу, может доставить массу неудобств.

К счастью, у нас есть удобный совет, который поможет вам быстро избавиться от песка - возьмите с собой на пляж старый носок и детскую присыпку.

Как очистить ноги от песка после пляжа

Единственное, что вам нужно сделать - это пересыпать детскую присыпку в старый носок.

Убедитесь, что вы используете носок не с дырками, а такой, который не позволит детской присыпке выпасть. Завяжите узел в верхней части носка, чтобы детская присыпка не могла высыпаться.

Как очистить ноги от песка после пляжа
Как очистить ноги от песка после пляжа / Фото: скриншот с видео

Положите носок в пляжную сумку и вытирайте им излишки песка на теле, когда уходите с пляжа.

Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Детская присыпка впитывает остатки морской воды, обеспечивает легкое удаление песка и одновременно заботится о вашей сухой коже. Еще один приятный побочный эффект - ваши ноги будут потрясающе пахнуть.

Смотрите видео с летними лайфхаками:

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