Крепкий орешек станет толерантным: Disney переснимает франшизу

Крепкий орешек: перезапуск от Disney / YouTube

После перезапуска Русалочки с чернокожей главной героиней, телестудия Walt Disney взялась за легендарные франшизы, и первой переделает Крепного орешка, с его совсем нетолерантными шутками и мускулинным Брюсом Уиллисом.

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В сети появилась информация, что Walt Disney переснимает Крепкого орешка, начав с приквела первой части.

Главную роль прочат актеру нового поколения Дилана О'Браена, наиболее известного по сериалу Волчонок, и озвучке Бамблби в новом перезапуске трансформеров Бамблби.

Недавно 28-летний актер присоединился к Марку Уолбергу в триллере Бесконечность, где будет исполнять одну из центральных ролей.

Однако, пока что не объявлено официального кастинга, и полного сюжета нет. Известно лишь, что центральным персонажем будет молодой Джон МакКлейн, которого и сыграет гламурный Дилан О'Браен.

Ранее Disney объявили, что перезапускают Русалочку в киновселенной. На главную роль взяли чернокожую девушку-певицу, чем возмутили сеть.

При этом, сама певица - Холли Бэйли заявила, что ей побоку мнение общества, которое будет смотреть фильм с ней - для нее важно получить эту ролб