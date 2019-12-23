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Сериал Ведьмак: как Лорен Шмидт снимала первый сезон

23 декабря 2019, 18:43

Новый сериал Ведьмак на Netflix еще не успел в полной мере выйти на экраны, как создательница проекта Лорен Шмидт дала о нем интервью.

Ведьмак 2019
Ведьмак 2019: как снимался сериал / Netflix

Сериал Ведьмак на Netflix вышел 20 декабря 2019. Пока еще не все посмотрели сериал, шоураннер Лорен Шмидт дала большое интервью, в котором призналась, как она снимала свою картину, и чем она при этом руководствовалась (не сюжетом оригинала).

Лорен Шмидт излила свою душу изданию Collider.

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Первое, чем поинтересовались у Шмидт - откуда нелогичнось и разрыв повествования, как быть 0с прыжками во времени?

"Мы считали это логичным решением логичной проблемы — в первой книге мало рассказывалось о Цири и Йеннифэр, но нам хотелось рассказать и их историю. Так мы пришли к решению, что персонажи начнут в разных временах, а потом сойдутся в одном месте.", - заявила режиссерша.

Интересный отбор, оказывается, прошел Генри Кавилл - на его место было 2017 человек.

"Мы просили актера делать разные действия. Мы прослушали несколько замечательных актеров. Но всегда чего-то не хватало, или казалось, что все эти аспекты не работают вместе. Генри проходил прослушивание, что редко случается с актером его уровня. Он был настолько увлечен игрой этой роли и настолько полно воплощал в себе то, что мы все хотели видеть в Геральте", - объяснила женщина.

Кроме того, Шмидт призналась, что у нее еще куча материала - она плавнирует снять около7 сезонов Ведьмака.

"Я могу вам сказать, что во втором сезоне замечательно то, история становится последовательной. В этой истории присутствует более сильное стремление, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, фактически начинают реализовываться во втором сезоне", - туманно заметила она, чтобы не выдать спойлеры.

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Кроме Генри Кавила в роли Геральта, Лорен назвала своих любимчиков в сериале: "Однозначно Кагыр. Он злодей этого сезона и считаю, что актер отлично раскрыл сердце и душу этого персонажа. Также Тиссая. Майанна Беринг и Аня Чалотра стали как мать и дочка. Я думаю они отлично справились со своей работой."

Лорен Шмидт когда-то заявила сомнительную вещь, что сериал снимался по книгам, с чем несогласны фанаты Ведьмака, которые эти книги читали. Теперь же она призналась, где использовала моменты из игр.

"Сцена в ванной. В сериале есть несколько эпизодов с ваннами, в том числе и история "Последнее желание". Приятно визуально подмигивать поклонникам видеоигр, говоря: "Мы тоже вас видим. Мы знаем, что вы здесь. Мы хотим, чтобы они были довольны тем, что мы делаем", - заявила шоуранер.

Ведьмак 2019 смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Отметим, что Ведьмак на Netflix получил очень спорные отзывы - фанаты игр и книг возмущены сюжетом и подбором героев, а некоторые издания в своих рецензиях поставили Ведьмаку и вовсе 0. В то же время, люди, которые не слышали ранее о вселенной Ведьмака, довольны новым сериалом.

Краткий обзор серий и расшифровку их названий вы можете почитать в нашем материале о сериале Ведьмак.

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