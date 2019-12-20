Сериал Ведьмак: где смотреть онлайн и обзор сериала

Сериал Ведьмак: гле смотреть онлайн / Netflix

Сериал Ведьмак 2019 на Netflix вышел 20 декабря. В сети уже появилось описание всех 8 серий Ведьмака.

Где смотреть сериал Ведьмак, что показали в каждой серии, и список серий - смотрите и читайте на Главреде.

Читайте такжеВедьмак 2019: список серий и биография актеров сериала

Шоуранер Лорен Шмидт обещала взять за основу первую и часть второй книги, но в итоге біло намешано всего подряд вместе с сюжетом игр и фантазией сценаристов, поэтому шпаргалка очень кстати.

Сериал Ведьмак: список серий

Начало конца; Четыре знака; Предательская Луна; Банкеты, ублюдки и похороны; Сдерживаемые аппетиты; Редкие виды; Перед падением; Нечто большее.

Ведьмак 1 сезон: описание всех серий

Начало конца (The End`s Beginning)

Побеждён монстр, назван мясник. Судя по всему, эпизод адаптирует рассказ Меньшее зло, в котором ведьмак получил знаменитое прозвище "Мясник из Блавикена". Вдобавок, судя по просьбе "проверить здоровье Лютика" и упоминанию джинна, в сюжет ещё включат "Последнее желание", которые хронологически вообще происходят в разное время.

Четыре метки (Four Marks)

Ранние дни чародейки. Видимо, речь пойдёт о прошлом Йеннифэр. Это полный полет фантазии сценаристов, но судя по трейлерам, тут нам поведают, как Йеннифер попала к чародейкам, стала магичкой, как изменила свой облик и была стериализована.

Предательская луна (Betrayer Moon)

Придирчивый едок, позор семьи. Похоже, экранизация рассказа Ведьмак.

О банкетах, бастардах и захоронениях (Of Banquets, Bastards and Burials)

Некоторые расплачиваются законом неожиданности.Вероятно, поднимается история с Поветтой, королевой Каланте, Ежом и правом неожиданности, которым Геральт воспользовался впервые в жизни в рассказе Вопрос цены.

Бутылочный аппетит (Bottled Appetites)

Судьбоносная встреча, покалеченный бард - Тут несколько вариантов, к сожалению - знакомство Геральта с Лютиком, рассказ На краю света", либо Последнее желание.

Редкие виды (Rare Species)

Начинается охота на дракона - все мы знаем историю о золотом драконе Йоне Три Галки, который был чем-то вроде Геральта для драконов. Там же была новая встреча Геральна и Йеннифер после очередного расставания. Рассказ называется "Предел возможного".

Перед падением (Before the Fall)

Возвращение к временам, когда ещё не пылало королевство. Возможно, речь о прошлом Цинтры, когда Геральт прибыл в Цинтру, чтобы проведать Цири, и узнал о смерти Ежа и Поветты в "кораблекрушении", которое устроил Вильгефорц.

Нечто большее (Much More)

Ведьмачья семья, как вы все любите говорить. Название явно отсылает к рассказу "Нечто большее", но по слогану можно предположить, что речь идёт про Каэр Морхен и его обитателей, а также, возможно, о Цири - когда Геральт обратился за помощью к Трис Меригольд для обучения девочки. Трейлер намекает, что моменты обучения Цири будут присутствовать в сериале, и Трис точно указана в списке персонажей.

Читайте такжеВедьмак 2019: дата выхода и официальный постер с главными героями

Ведьмак на Netflix смотреть онлайн трейлер сериала:

Напомним, сериал Ведьмак снимался Netflix полтора года, и выходит перед католическим Рождеством.