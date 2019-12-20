Сериал Ведьмак: где смотреть онлайн и обзор сериала

Создатели сериала Ведьмак на Netflix сделали упреждающий удар, и опубликовали полное описание серий предстоящего сериала Ведьмак.
Сериал Ведьмак 2019 на Netflix вышел 20 декабря. В сети уже появилось описание всех 8 серий Ведьмака.
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Шоуранер Лорен Шмидт обещала взять за основу первую и часть второй книги, но в итоге біло намешано всего подряд вместе с сюжетом игр и фантазией сценаристов, поэтому шпаргалка очень кстати.
Сериал Ведьмак: список серий
- Начало конца;
- Четыре знака;
- Предательская Луна;
- Банкеты, ублюдки и похороны;
- Сдерживаемые аппетиты;
- Редкие виды;
- Перед падением;
- Нечто большее.
Ведьмак 1 сезон: описание всех серий
Начало конца (The End`s Beginning)
Побеждён монстр, назван мясник. Судя по всему, эпизод адаптирует рассказ Меньшее зло, в котором ведьмак получил знаменитое прозвище "Мясник из Блавикена". Вдобавок, судя по просьбе "проверить здоровье Лютика" и упоминанию джинна, в сюжет ещё включат "Последнее желание", которые хронологически вообще происходят в разное время.
Четыре метки (Four Marks)
Ранние дни чародейки. Видимо, речь пойдёт о прошлом Йеннифэр. Это полный полет фантазии сценаристов, но судя по трейлерам, тут нам поведают, как Йеннифер попала к чародейкам, стала магичкой, как изменила свой облик и была стериализована.
Предательская луна (Betrayer Moon)
Придирчивый едок, позор семьи. Похоже, экранизация рассказа Ведьмак.
О банкетах, бастардах и захоронениях (Of Banquets, Bastards and Burials)
Некоторые расплачиваются законом неожиданности.Вероятно, поднимается история с Поветтой, королевой Каланте, Ежом и правом неожиданности, которым Геральт воспользовался впервые в жизни в рассказе Вопрос цены.
Бутылочный аппетит (Bottled Appetites)
Судьбоносная встреча, покалеченный бард - Тут несколько вариантов, к сожалению - знакомство Геральта с Лютиком, рассказ На краю света", либо Последнее желание.
Редкие виды (Rare Species)
Начинается охота на дракона - все мы знаем историю о золотом драконе Йоне Три Галки, который был чем-то вроде Геральта для драконов. Там же была новая встреча Геральна и Йеннифер после очередного расставания. Рассказ называется "Предел возможного".
Перед падением (Before the Fall)
Возвращение к временам, когда ещё не пылало королевство. Возможно, речь о прошлом Цинтры, когда Геральт прибыл в Цинтру, чтобы проведать Цири, и узнал о смерти Ежа и Поветты в "кораблекрушении", которое устроил Вильгефорц.
Нечто большее (Much More)
Ведьмачья семья, как вы все любите говорить. Название явно отсылает к рассказу "Нечто большее", но по слогану можно предположить, что речь идёт про Каэр Морхен и его обитателей, а также, возможно, о Цири - когда Геральт обратился за помощью к Трис Меригольд для обучения девочки. Трейлер намекает, что моменты обучения Цири будут присутствовать в сериале, и Трис точно указана в списке персонажей.
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Ведьмак на Netflix смотреть онлайн трейлер сериала:
Напомним, сериал Ведьмак снимался Netflix полтора года, и выходит перед католическим Рождеством.