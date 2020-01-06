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Охотники 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Аль Пачино

6 января 2020, 15:10

Телестудия Amazon Studios назвала дату выхода, актеров и сюжет нового сериала Охотники, который выходит в начале 2020 года.

Охотники 2020
Охотники 2020: дата выхода / Amazon

Телестудия компании Джефа Безоса Amazon сняла для трансляции по  Amazon Prime Video сериал Охотники, в котором спецотряд будет бороться с нацистами.

Сюжет сериала Охотники разворачиваются в 1977 году в альтернативном Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов, чтобы создать Четвертый Рейх.

Герои сериала в стиле средним между Бесславными ублюдками и Пацанами, начинают охоту на недобитых нацистов, которые успели проникнуть на высокие уровни власти в Нью-Йорке.

Охотники 2020
Охотники 2020: актеры и роли / Amazon

Охотников снимали Дэвид Уил и Никки Тоскано. Некоторые эпизоды сериала снимали Альфонсо Гомес-Рехон (Я, Эрл и умирающая девушка), Дэнни Гордон (Джек Райан) и Нельсон Маккормик (Хорошая жена), а исполнительным продюсером выступил Джордан Пил — лауреат премии Оскар за триллер Прочь.

Охотники 2020: актеры и роли

  • Логан Лерман — Джона Хайдельбаум
  • Аль Пачино — Мейер Офферман
  • Джеррика Хинтон — Милли Мэлоун
  • Дилан Бейкер — Бифф Симпсон
  • Лена Олин — Полковник
  • Тиффани Бун — Рокси Джонс
  • Сол Рубинек — Марри Марковиц
  • Кэрол Кейн — Минди Марковиц
  • Джош Рэднор — Лонни Флэш
  • Грег Остин
  • Кэтрин Тейт
  • Кейт Малвэйн

Охотники смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Охотники выйдут 21 февраля на Amazon Prime Video.

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