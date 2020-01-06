Охотники 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Аль Пачино

Телестудия Amazon Studios назвала дату выхода, актеров и сюжет нового сериала Охотники, который выходит в начале 2020 года.
Телестудия компании Джефа Безоса Amazon сняла для трансляции по Amazon Prime Video сериал Охотники, в котором спецотряд будет бороться с нацистами.
Сюжет сериала Охотники разворачиваются в 1977 году в альтернативном Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов, чтобы создать Четвертый Рейх.
Герои сериала в стиле средним между Бесславными ублюдками и Пацанами, начинают охоту на недобитых нацистов, которые успели проникнуть на высокие уровни власти в Нью-Йорке.
Охотников снимали Дэвид Уил и Никки Тоскано. Некоторые эпизоды сериала снимали Альфонсо Гомес-Рехон (Я, Эрл и умирающая девушка), Дэнни Гордон (Джек Райан) и Нельсон Маккормик (Хорошая жена), а исполнительным продюсером выступил Джордан Пил — лауреат премии Оскар за триллер Прочь.
Охотники 2020: актеры и роли
- Логан Лерман — Джона Хайдельбаум
- Аль Пачино — Мейер Офферман
- Джеррика Хинтон — Милли Мэлоун
- Дилан Бейкер — Бифф Симпсон
- Лена Олин — Полковник
- Тиффани Бун — Рокси Джонс
- Сол Рубинек — Марри Марковиц
- Кэрол Кейн — Минди Марковиц
- Джош Рэднор — Лонни Флэш
- Грег Остин
- Кэтрин Тейт
- Кейт Малвэйн
Охотники смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Охотники выйдут 21 февраля на Amazon Prime Video.