Охотники 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Аль Пачино

Охотники 2020: дата выхода / Amazon

Телестудия компании Джефа Безоса Amazon сняла для трансляции по Amazon Prime Video сериал Охотники, в котором спецотряд будет бороться с нацистами.

Сюжет сериала Охотники разворачиваются в 1977 году в альтернативном Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов, чтобы создать Четвертый Рейх.

Герои сериала в стиле средним между Бесславными ублюдками и Пацанами, начинают охоту на недобитых нацистов, которые успели проникнуть на высокие уровни власти в Нью-Йорке.

Охотники 2020: актеры и роли / Amazon

Охотников снимали Дэвид Уил и Никки Тоскано. Некоторые эпизоды сериала снимали Альфонсо Гомес-Рехон (Я, Эрл и умирающая девушка), Дэнни Гордон (Джек Райан) и Нельсон Маккормик (Хорошая жена), а исполнительным продюсером выступил Джордан Пил — лауреат премии Оскар за триллер Прочь.

Охотники 2020: актеры и роли

Логан Лерман — Джона Хайдельбаум

Аль Пачино — Мейер Офферман

Джеррика Хинтон — Милли Мэлоун

Дилан Бейкер — Бифф Симпсон

Лена Олин — Полковник

Тиффани Бун — Рокси Джонс

Сол Рубинек — Марри Марковиц

Кэрол Кейн — Минди Марковиц

Джош Рэднор — Лонни Флэш

Грег Остин

Кэтрин Тейт

Кейт Малвэйн

Охотники смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Охотники выйдут 21 февраля на Amazon Prime Video.