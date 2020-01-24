Сенсация: дата выхода, актеры, сюжет

Сенсация фильм - дата выхода и актеры / Lighthouse

Новый фильм Сенсация, который номинируется на Оскар 2020, выходит в Украине 13 февраля 2020 года. В России ему присвоили название "Скандал".

Фильм о домогательствах на телеканале Fox News получил широкий резонанс.

Николь Кидман играет Гретхен Карлсон, которая устроила настоящую революцию в женских правах, которые явно нарушались на телеканале.

Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года, чтобы попасть в номинацию Оскар-2020. На премии Оскар фильм номинирован сразу на 3 номинации - лучшая актриса, лучшие прически и грим, лучшая актриса второго плана.

Фильм Сенсация - актеры и роли / Lighthouse

Сенсация - Актеры и роли

Шарлиз Терон — Мегин Келли

Николь Кидман — Гретхен Карлсон

Марго Робби — Кайла Посписил

Джон Литгоу — Роджер Айлз

Конни Бриттон — Бет Айлз

Роб Делани — Гил Норман

Марк Дюпласс — Дуглас Брант

Лив Хьюсон — Лили Балин

Эллисон Дженни — Сюзан Эстрич

Бриджетт Ланди-Пейн — Джулия Кларк

Малкольм Макдауэлл — Руперт Мёрдок

Кейт Маккиннон — Джесс Карр

Кэти Аселтон — Алисия

Назанин Бониади — Руди Бахтияр

Энди Бакли — Герсон Цвайфак

Майкл Бьюи — Брет Байер

Пи Джей Бирн — Нил Кавуто

Д’Арси Карден — Ребека

Бри Кондон — Кимберли Гилфойл

Кевин Дорфф — Билл O’Райли

Элис Ив — Эйнсли Эрхардт

Спенсер Гарретт — Шон Хэннити

Эшли Грин — Абби Хантсман

Триша Хелфер — Элисин Камерота

Марк Эван Джексон — Крис Уоллес

Брайан Д’Арси Джеймс — Брайан Уилсон

Ричард Кайнд — Руди Джулиани

Эми Ландекер — Дайан Бранди

Бен Лоусон — Лаклан Мердок

Джош Лоусон — Джеймс Мердок

Дженнифер Моррисон — Джулиет Хадди

Марк Мозес — Билл Шайн

Ана О’Райли — Джули Рогински

Тони Плана — Херальдо Ривера

Элизабет Рём — Марта Маккаллум

Стивен Рут — Нил Маллен

Джон Ротмен] — Мартин Хайман

Брук Смит — Ирена Бриганти

Холланд Тейлор — Фэй

Аланна Юбак — Жанин Пирро

Робин Вайгерт — Нэнси Смит

Мэйделин Зима — Эди

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