Сенсация: дата выхода, актеры, сюжет

Фильм Bombshel официально получил название для украинского проката и дату выхода в украинских кинотеатрах.
Новый фильм Сенсация, который номинируется на Оскар 2020, выходит в Украине 13 февраля 2020 года. В России ему присвоили название "Скандал".
Фильм о домогательствах на телеканале Fox News получил широкий резонанс.
Николь Кидман играет Гретхен Карлсон, которая устроила настоящую революцию в женских правах, которые явно нарушались на телеканале.
Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года, чтобы попасть в номинацию Оскар-2020. На премии Оскар фильм номинирован сразу на 3 номинации - лучшая актриса, лучшие прически и грим, лучшая актриса второго плана.
Сенсация - Актеры и роли
- Шарлиз Терон — Мегин Келли
- Николь Кидман — Гретхен Карлсон
- Марго Робби — Кайла Посписил
- Джон Литгоу — Роджер Айлз
- Конни Бриттон — Бет Айлз
- Роб Делани — Гил Норман
- Марк Дюпласс — Дуглас Брант
- Лив Хьюсон — Лили Балин
- Эллисон Дженни — Сюзан Эстрич
- Бриджетт Ланди-Пейн — Джулия Кларк
- Малкольм Макдауэлл — Руперт Мёрдок
- Кейт Маккиннон — Джесс Карр
- Кэти Аселтон — Алисия
- Назанин Бониади — Руди Бахтияр
- Энди Бакли — Герсон Цвайфак
- Майкл Бьюи — Брет Байер
- Пи Джей Бирн — Нил Кавуто
- Д’Арси Карден — Ребека
- Бри Кондон — Кимберли Гилфойл
- Кевин Дорфф — Билл O’Райли
- Элис Ив — Эйнсли Эрхардт
- Спенсер Гарретт — Шон Хэннити
- Эшли Грин — Абби Хантсман
- Триша Хелфер — Элисин Камерота
- Марк Эван Джексон — Крис Уоллес
- Брайан Д’Арси Джеймс — Брайан Уилсон
- Ричард Кайнд — Руди Джулиани
- Эми Ландекер — Дайан Бранди
- Бен Лоусон — Лаклан Мердок
- Джош Лоусон — Джеймс Мердок
- Дженнифер Моррисон — Джулиет Хадди
- Марк Мозес — Билл Шайн
- Ана О’Райли — Джули Рогински
- Тони Плана — Херальдо Ривера
- Элизабет Рём — Марта Маккаллум
- Стивен Рут — Нил Маллен
- Джон Ротмен] — Мартин Хайман
- Брук Смит — Ирена Бриганти
- Холланд Тейлор — Фэй
- Аланна Юбак — Жанин Пирро
- Робин Вайгерт — Нэнси Смит
- Мэйделин Зима — Эди
Сенсация смотреть онлайн с украински переводом трейлер секс-бомба:
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