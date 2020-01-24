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Сенсация: дата выхода, актеры, сюжет

24 января 2020, 20:31

Фильм Bombshel официально получил название для украинского проката и дату выхода в украинских кинотеатрах.

Сенсация фильм
Сенсация фильм - дата выхода и актеры / Lighthouse

Новый фильм Сенсация, который номинируется на Оскар 2020, выходит в Украине 13 февраля 2020 года. В России ему присвоили название "Скандал".

Фильм о домогательствах на телеканале Fox News получил широкий резонанс.

Николь Кидман играет Гретхен Карлсон, которая устроила настоящую революцию в женских правах, которые явно нарушались на телеканале.

Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года, чтобы попасть в номинацию Оскар-2020. На премии Оскар фильм номинирован сразу на 3 номинации - лучшая актриса, лучшие прически и грим, лучшая актриса второго плана.

Фильм Сенсация
Фильм Сенсация - актеры и роли / Lighthouse

Сенсация - Актеры и роли

  • Шарлиз Терон — Мегин Келли
  • Николь Кидман — Гретхен Карлсон
  • Марго Робби — Кайла Посписил
  • Джон Литгоу — Роджер Айлз
  • Конни Бриттон — Бет Айлз
  • Роб Делани — Гил Норман
  • Марк Дюпласс — Дуглас Брант
  • Лив Хьюсон — Лили Балин
  • Эллисон Дженни — Сюзан Эстрич
  • Бриджетт Ланди-Пейн — Джулия Кларк
  • Малкольм Макдауэлл — Руперт Мёрдок
  • Кейт Маккиннон — Джесс Карр
  • Кэти Аселтон — Алисия
  • Назанин Бониади — Руди Бахтияр
  • Энди Бакли — Герсон Цвайфак
  • Майкл Бьюи — Брет Байер
  • Пи Джей Бирн — Нил Кавуто
  • Д’Арси Карден — Ребека
  • Бри Кондон — Кимберли Гилфойл
  • Кевин Дорфф — Билл O’Райли
  • Элис Ив — Эйнсли Эрхардт
  • Спенсер Гарретт — Шон Хэннити
  • Эшли Грин — Абби Хантсман
  • Триша Хелфер — Элисин Камерота
  • Марк Эван Джексон — Крис Уоллес
  • Брайан Д’Арси Джеймс — Брайан Уилсон
  • Ричард Кайнд — Руди Джулиани
  • Эми Ландекер — Дайан Бранди
  • Бен Лоусон — Лаклан Мердок
  • Джош Лоусон — Джеймс Мердок
  • Дженнифер Моррисон — Джулиет Хадди
  • Марк Мозес — Билл Шайн
  • Ана О’Райли — Джули Рогински
  • Тони Плана — Херальдо Ривера
  • Элизабет Рём — Марта Маккаллум
  • Стивен Рут — Нил Маллен
  • Джон Ротмен] — Мартин Хайман
  • Брук Смит — Ирена Бриганти
  • Холланд Тейлор — Фэй
  • Аланна Юбак — Жанин Пирро
  • Робин Вайгерт — Нэнси Смит
  • Мэйделин Зима — Эди

Сенсация смотреть онлайн с украински переводом трейлер секс-бомба:

Ранее на экраны вышел фильм Барашек Шон Фермагеддон. Чтобы узнать что было в фильме, и где смотреть в кино - читайте наш обзор.

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