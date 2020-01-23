  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Премьера Барашек Шон Фермагеддон - билеты, сеансы, где смотреть

Александр Галаджий

журналист

23 января 2020, 15:44

Фильм Барашек Шон Фермагеддон вышел в украинских кинотеатрах. Где и когда смотреть Барашка Шона-2, и почему он так понравился детям и взрослым - читайте на Главреде.

Премьера Барашек Шон Фермагеддон
Премьера Барашек Шон Фермагеддон - обзор / imdm

 Барашек Шон Фермагеддон вышел на всех экранах в Украине 23 января. Фильм стал приятным продолжением Барашка 2015 года, и, кажется, его даже не настигла судьба сиквелов. Все благодаря тому, что Барашек Шон более известен по мультсериалу для детей. В нем кропотливо создавалась милая и семейна атмосфера.

В первом полнометражном фильме Барашек Шон и его соседи по ферме искали хозяина, который потерялся в городе. Но второй фильм подает нам новые мотивы - добрая и кроткая инопланетянка Лу-Ла, о которой начинает забоится Барашек Шон, и первый за все время антагонист - агент Ред. Рассказываем почему фильм так впечатляет.

Барашек Шон - культовый детский мультсериал в стиле stop-motion. Его особенностью является то, что он "немой" - персонажи изъясняются знаками и тарабарщиной. Но, как оказалось, это не было проблемой ни для фильма 2015, ни 2020 года, тем более, что милота и харизма персонажей компенсирует подобные неудобства.

Барашек Шон Фермагеддон - сюжет

По сюжету Лу-Ла исследует космос, но постепенно заблудилась, еще и потерпела крушение на Земле. Спецслужбам она тоже при этом помешала - ее корабль вызвал нездоровый интерес к личности инопланетянки. Персонажи разделились на 2 группы - те, кто ненавидят пришельццев, и любителей. Даже на ферме Барашка, хозяин решил построить парк-аттракционов Фермагеддон из-за того, что разбилась летающая тарелка. А вот его пес Блитцер - наоборот, не в восторге от маленьких зеленых человечков.

Премьера Барашек Шон Фермагеддон
Премьера Барашек Шон Фермагеддон: что показали в фильме / imdb

Но, они оказались не зелеными, а фиолетовыми, и очень милыми. Барашек Шон идеально сочитается с наивнйо и любознательной Лу-Ла, которой решает помочь с кораблем и путешествием. Блитцер при этом злиться, а некоторые жители фермы помогают Шону. Какие комичные ситуации переживают Барашек Шон и Лу-Ла, как спасаются от охотников за пришельцами, и попадет ли Лу-Ла домой - лучше смотрите сами со с друзьями и детьми.

Барашек Шон Фермагеддон - оценки и отзывы

Второй Барашек Шон оказался не менее успешным, чем фильм 2015 года - Rotten Tomatoes дает 97% свежести, а IMDB - 7 баллов. критики преимущественно положительно реагируют на фильм, а дети в восторге.Читайте такжеОбзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер

Благодаря отлично созданным образам Шона, Блитцера, Лу-Ла, агента Ред, и даже животных - фильм не провисает, в нем много смешных и трогательных моментов, а маленькие зрители надрывают животики от смеха.

Метакритикс дает фильму 80 баллов из 100, а British Independent Film Awards уже дали мульту награду за лучшие спецэффекты. BAFTA Award for Best Animated Film пройдет 2 февраля, и это еще не все премии.

По скромной оценке Главреда фильм достоин таки 10 из 10, ясное дело, он предназначен больше про детей, а не для взрослых, и прекрасно справляется со своей работой - смешить малышей, и учить их доброму.

 Барашек Шон Фермагеддон - актеры и роли

  • Джастин Флетчер — Шон, Тимми
  • Джон Шпаркс — Фермер, Битцер
  • Амалия Витале — Лу-Ла
  • Ричард Веббер — Ширли
  • Дэвид Холт — Маггинс
  • Кейт Харбор — Мама Тимми, Агент Ред
  • Саймон Гринхолл — Близнецы
  • Эмма Тейт — Хейзел
  • Крис Морелл — Фермер Джон
  • Энди Найман — Натс
  • Джо Сагг — Доставщик пиццы
Премьера Барашек Шон Фермагеддон
Премьера Барашек Шон Фермагеддон: сеансы и цены в Киеве / imdb

Барашек Шон Фермагеддон - сеансы, и билеты в Киеве

Актуальный вопрос, который встает после обзора фильма - где смотреть фильм Барашек Шон. Фильм идет в таких кинотеатрах, рассказываем, сколько стоят билеты на Барашка Шона:

  • Boomer - от 60 до 75 грн;
  • Cinema Citi – от 70 до 130 грн;
  • Multiplex предоставляет билеты от 50 до 190 грн в зависимости от кинотеатров, и 350 грн в ВИП-залах;
  • Wizoria – от 50 до 120 грн;
  • Баттерфляй Ультрамарин – от 55 до 110 грн в зависимости от кинотеатров;
  • Днепр (Ленинград) – 55-65 грн;
  • Жовтень – 45-95 грн;
  • Кадр - 45-75 грн;
  • Киевская Русь – 40  грн – 70 грн;
  • Киото (Россия) – 50 грн – 60 грн;
  • Лейпциг – 40 грн – 80 грн;
  • Линия кино – 55 грн – 95 грн;
  • Оскар – 50 грн – 100 грн в зависимости от кинотеатров
  • Спутник – 60 грн – 70 грн
  • Факел – 45-50 грн
  • Флоренция – 40 грн – 100 грн

Посмотреть онлайн Барашка Шона-2 пока что не получится, потому что официально на диске фильм еще не вышел. Никто не сомневается, что пираты успели скопировать и перевести фильм, но смотреть онлайн фильм Барашек Шон Фермагедон на торренте мы не рекомендуем, чтобы не нарушать законы.

Читайте такжеМої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого

Дата выхода фильма Барашек Шон Фермагедон на Blu-ray пока что неизвестна.

Барашек Шон Фермагеддон смотреть онлайн с украинским переводом трейлером:

Премьера фильма Барашек Шон Фермагеддон прошла в кинотеатре Cinema Citi, куда и направились журналисты Главреда.

  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi
  • Барашек Шон Фермагеддон пермьера Facebook Cinema Citi

Организаторы приготовили целую массу сюрпризов для деток - и развлечения и вкусняшки, и антиматоры и фотозона. Так что довольные дети были еще до начала показа фильма.

Галаджий Александр для сайта Главред

мультфильм фильм кино новости шоу бизнеса Галаджий Александр
Сейчас вы просматриваете новость «Премьера Барашек Шон Фермагеддон - билеты, сеансы, где смотреть». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:34
Чума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мир
16:28
Проблемы не отпускают: Меган Маркл и принцу Гарри угрожает судебная волокита
16:24
Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили
16:11
"Грандиозный эксперимент": Комаровский указал на угрозы гаджетов для детей Видео
15:51
"Вектор европейского развития": в Раде поставили Арахамию на место
15:44
Премьера Барашек Шон Фермагеддон - билеты, сеансы, где смотреть Фото Видео
15:33
Коронавирус: симптомы и все, что известно о новой жуткой инфекции Видео
15:24
"Иди на*уй": Добкин нарвался на критику в Сети из-за притеснения русскоязычных украинцев
15:19
Стоит ли паниковать из-за коронавируса в Китае мнение
15:03
Первый излечившийся: в Китае нашли лекарство от коронавируса Видео
15:00
"Украинцы - без работы": эксперт объяснил, почему Укрзализныцю не стоит передавать немцам
14:57
"Зеленскому достанется": политолог назвал последствия слов Арахамии о сотрудничестве с ЕС
14:50
Украинские пограничники "завернули" трех российских политиков
14:29
Три причины: Дубилет объяснил, почему резко сократилось население Украины
14:25
Гончарук похвастался способом экономить для бюджета миллионы гривен: детали
14:20
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
13:59
Украина окажется "между двух огней" - синоптик Видео
13:57
"Никаких инвестиций не ждите": что не так с передачей Укрзализныци немцам – эксперт Видео
13:55
Страховщики рассказали, какие ЧП чаще всего случаются с квартирами украинцев новости компании
13:51
Криклий пролил свет на судьбу Укрзализныци: в Deutsche Bahn ответили
13:50
Дело Шеремета: суд поменял меру пресечения для Грищенко-Пумы
13:48
Чиновника ДФС и посредника задержали на взятке - Фильчаков Фото
13:26
Мир наизнанку 11 сезон - что будет в новом сезоне Світ навиворіт 2020 Фото
13:23
"Список согласовали": Зеленский рассказал, как выбивает из рук Путина пленных украинцев
13:19
"Спецбоевая машина": Кива набросился на Рябошапку из-за открытого дела Видео
13:17
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман
13:07
"Подарили крупнейший актив, который уже никогда не вернем": в Сети бурлят из-за Укрзализныци
12:55
Ученые обнаружили неожиданный источник смертельного коронавируса в Китае Видео
12:55
Чем опасна передача Укрзализныци немцам мнение
12:53
Перепись населения: в Кабмине рассказали, сколько людей живут в Украине
12:36
Коронавирус в Китае убил еще больше людей: новые сведения Видео
12:24
Принц: создатель Гриффинов стебет британских монархов в новом сериале на НВО
12:07
Стало известно от чего умер Juice WRLD - отчет полиции и врачей
11:42
"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили
11:32
Курс на Берлин: Украина на 10 лет отдаст Укрзализныцю немцам
11:23
Покорение Крыма: Чубаров объявил о походе татар на аннексированный полуостров Видео
11:20
Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь Видео
11:05
"Почку вырежу": генерал рассказал об угрозах "Гиви"
11:02
Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене Фото
10:53
Масштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись пять авто, движение парализовано Фото
10:45
Ответный удар: Гончарук рассказал, случатся ли отставки в его Кабмине Видео
10:43
Маникюр 2020 – красивый оранжевый френч и негативное пространство фото Фото
10:35
Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:30
Под Киевом вспыхнул Мебельный городок: пылали сотни "квадратов" Фото Видео
10:17
Помпео объяснил, почему США помогают Украине
10:13
"Паспорта в смартфоне": в Кабмине рассказали, когда и зачем изменят ситуацию с документами
10:02
ОВГЗ, земля, распродажа: с чем Украина поехала в Давос мнение
10:00
"Этот Арахамия сломался": в Сети бурно отреагировали на слова нардепа о сотрудничестве с ЕС
09:49
Зеленский в Израиле не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста
09:40
Анастасия Волочкова вывалила голые телеса на снегу с вениками из бани
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять