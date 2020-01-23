Премьера Барашек Шон Фермагеддон - билеты, сеансы, где смотреть

Премьера Барашек Шон Фермагеддон - обзор / imdm

Барашек Шон Фермагеддон вышел на всех экранах в Украине 23 января. Фильм стал приятным продолжением Барашка 2015 года, и, кажется, его даже не настигла судьба сиквелов. Все благодаря тому, что Барашек Шон более известен по мультсериалу для детей. В нем кропотливо создавалась милая и семейна атмосфера.

В первом полнометражном фильме Барашек Шон и его соседи по ферме искали хозяина, который потерялся в городе. Но второй фильм подает нам новые мотивы - добрая и кроткая инопланетянка Лу-Ла, о которой начинает забоится Барашек Шон, и первый за все время антагонист - агент Ред. Рассказываем почему фильм так впечатляет.

Барашек Шон - культовый детский мультсериал в стиле stop-motion. Его особенностью является то, что он "немой" - персонажи изъясняются знаками и тарабарщиной. Но, как оказалось, это не было проблемой ни для фильма 2015, ни 2020 года, тем более, что милота и харизма персонажей компенсирует подобные неудобства.

Барашек Шон Фермагеддон - сюжет

По сюжету Лу-Ла исследует космос, но постепенно заблудилась, еще и потерпела крушение на Земле. Спецслужбам она тоже при этом помешала - ее корабль вызвал нездоровый интерес к личности инопланетянки. Персонажи разделились на 2 группы - те, кто ненавидят пришельццев, и любителей. Даже на ферме Барашка, хозяин решил построить парк-аттракционов Фермагеддон из-за того, что разбилась летающая тарелка. А вот его пес Блитцер - наоборот, не в восторге от маленьких зеленых человечков.

Премьера Барашек Шон Фермагеддон: что показали в фильме / imdb

Но, они оказались не зелеными, а фиолетовыми, и очень милыми. Барашек Шон идеально сочитается с наивнйо и любознательной Лу-Ла, которой решает помочь с кораблем и путешествием. Блитцер при этом злиться, а некоторые жители фермы помогают Шону. Какие комичные ситуации переживают Барашек Шон и Лу-Ла, как спасаются от охотников за пришельцами, и попадет ли Лу-Ла домой - лучше смотрите сами со с друзьями и детьми.

Барашек Шон Фермагеддон - оценки и отзывы

Второй Барашек Шон оказался не менее успешным, чем фильм 2015 года - Rotten Tomatoes дает 97% свежести, а IMDB - 7 баллов. критики преимущественно положительно реагируют на фильм, а дети в восторге.Читайте такжеОбзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер

Благодаря отлично созданным образам Шона, Блитцера, Лу-Ла, агента Ред, и даже животных - фильм не провисает, в нем много смешных и трогательных моментов, а маленькие зрители надрывают животики от смеха.

Метакритикс дает фильму 80 баллов из 100, а British Independent Film Awards уже дали мульту награду за лучшие спецэффекты. BAFTA Award for Best Animated Film пройдет 2 февраля, и это еще не все премии.

По скромной оценке Главреда фильм достоин таки 10 из 10, ясное дело, он предназначен больше про детей, а не для взрослых, и прекрасно справляется со своей работой - смешить малышей, и учить их доброму.

Барашек Шон Фермагеддон - актеры и роли

Джастин Флетчер — Шон, Тимми

Джон Шпаркс — Фермер, Битцер

Амалия Витале — Лу-Ла

Ричард Веббер — Ширли

Дэвид Холт — Маггинс

Кейт Харбор — Мама Тимми, Агент Ред

Саймон Гринхолл — Близнецы

Эмма Тейт — Хейзел

Крис Морелл — Фермер Джон

Энди Найман — Натс

Джо Сагг — Доставщик пиццы

Премьера Барашек Шон Фермагеддон: сеансы и цены в Киеве / imdb

Барашек Шон Фермагеддон - сеансы, и билеты в Киеве

Актуальный вопрос, который встает после обзора фильма - где смотреть фильм Барашек Шон. Фильм идет в таких кинотеатрах, рассказываем, сколько стоят билеты на Барашка Шона:

Boomer - от 60 до 75 грн;

Cinema Citi – от 70 до 130 грн;

Multiplex предоставляет билеты от 50 до 190 грн в зависимости от кинотеатров, и 350 грн в ВИП-залах;

Wizoria – от 50 до 120 грн;

Баттерфляй Ультрамарин – от 55 до 110 грн в зависимости от кинотеатров;

Днепр (Ленинград) – 55-65 грн;

Жовтень – 45-95 грн;

Кадр - 45-75 грн;

Киевская Русь – 40 грн – 70 грн;

Киото (Россия) – 50 грн – 60 грн;

Лейпциг – 40 грн – 80 грн;

Линия кино – 55 грн – 95 грн;

Оскар – 50 грн – 100 грн в зависимости от кинотеатров

Спутник – 60 грн – 70 грн

Факел – 45-50 грн

Флоренция – 40 грн – 100 грн

Посмотреть онлайн Барашка Шона-2 пока что не получится, потому что официально на диске фильм еще не вышел. Никто не сомневается, что пираты успели скопировать и перевести фильм, но смотреть онлайн фильм Барашек Шон Фермагедон на торренте мы не рекомендуем, чтобы не нарушать законы.

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Дата выхода фильма Барашек Шон Фермагедон на Blu-ray пока что неизвестна.

Барашек Шон Фермагеддон смотреть онлайн с украинским переводом трейлером:

Премьера фильма Барашек Шон Фермагеддон прошла в кинотеатре Cinema Citi, куда и направились журналисты Главреда.

Организаторы приготовили целую массу сюрпризов для деток - и развлечения и вкусняшки, и антиматоры и фотозона. Так что довольные дети были еще до начала показа фильма.

Галаджий Александр для сайта Главред