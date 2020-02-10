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Оскар 2020 - Паразиты стал лучшим фильмом года

10 февраля 2020, 06:36

На церемонии вручения Оскар 2020 фильм Паразиты признали лучшим фильмом года.

Паразиты 2019
Паразиты 2019 / скриншот

На торжественной церемонии вручения Оскар 2020 в Голливуде 10 февраля, фильм Паразиты стал лучшим фильмом года, и получил самую престижную кинонаграду.

Впервые в истории Оскара главным фильмом стала картина не на английском языке - южнокорейская картина Паразиты.

"В киношколе я учился на фильмах Мартина Скорсезе. И даже номинация для меня - большая честь, я никогда не думал, что смогу победить. Квентин Тарантино, Сэм Мендес, Тод Филлипс. Если бы академия изменила правила, я бы разделил "Оскар" со всеми вами. Спасибо, я буду пить до следующего утра", - сказал режиссер фильма

По сюжету, старший сын из бедной семьи неожиданно получает вакансию на престижной

работе. Пока еще горячо, он решает "пристроить" сестру на "теплое место", но для этого нужно подделать документы. Причем, на этом их "приключения" не заканчиваются.

Паразиты смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

История о бедных мошенниках обошла 8 фильмов в номинации - Аутсайдеры, Ирландец, Кролик Джоджо, Джокера, Маленькие женщины, Брачная история, Однажды в ... Голливуде и 1917.

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