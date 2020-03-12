Apple сманила Уму Турман сниматься в новом сериале

Ума Турман / Reuters

Ума Турман сыграет главную роль в фильме Подозрение на Apple TV, пишет Deadline.

Актриса воплотит образ известной бизнесвумен, у которой неизвестные похитили сына прямо из номера престижного отеля в центре Нью-Йорка. Само похищение было запечатлено на видео и выложено в сеть, после чего видео моментально становится вирусным. Читайте такжеСъемки Сокола и Зимнего Солдата отменилиВскоре четыре британских гражданина, проживающих в том же отеле, становятся главными подозреваемыми.

Триллер разгорается, когда следствие заходит в тупик - виновные британцы, или просто оказались не в том месте и не в то время.

Сериал является ремейком израильского проекта 2014 года Под чужим флагом, в центре сюжета которого оказывались пятеро обычных жителей Израиля, которых внезапно обвиняли в похищении министра обороны страны.

Шоураннером Подозрения стал сценарист сериалов Убивая Еву, Человек в высоком замке и Жертва Роб Уильямс.

Режиссёром стал Крис Лонг, на счету которого работа над ремейком сериала Удивительные истории для Apple, и который так же снимал Человека в высоком замке.

В качестве продюсера привлечён Дэрин МакЛеод. Даты начала съемок и выхода сериала на сервисе AppleTV+ пока не называются.