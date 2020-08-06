Что смотреть: все новые фильмы в кинотеатрах Украины с 6 августа

Традиционно, в Украине репертуар кинотеатром обновляется с каждого четверга. Новые фильмы, которых еще не было онлайн начали выходить в украинском кино с августа.
Украинские кинотеатры обновили репертуар, и с 6 августа вышло сразу несколько новых фильмов, которые планировалось показать в 2020 году.
Главред посетил некоторые премьеры, а кое-что уже смотрел на стриминговых сервисах, и обзор фильмов в кино с 6 августа можете почитать в нашем материале.
С 6 августа в украинских кинотеатрах стартовали такие новые фильмы - Наследие Лжи, Тролли 2 Мировой Тур, Поезд в Пусан 2: Полуостров, Секрет, и Неистовый.
Тролли 2 не вышли вовремя - 19 марта из-за коронавируса, и были доступны на стриминговом сервисе, но с украинским переводом от звезд шоубиза и профессиональных исполнителей он впервые выходит 6 августа.
Наследие Лжи 2020
Фильм Наследие лжи - украино-британская шпионская картина о параллельной истории и схожих событиях с отравлением Скипалей в Британии российскими агентами ФСБ. Экс-агент Ми6 вместе с украинской журналисткой в стиле фильмов "Девушка с татуировкой" раскрывают заговоры, и спасаются сразу от ЦРУ, Ми6 и ФСБ. Фильм снимался в Лондоне и Киеве, почитать обзор на него можно на Главреде.
Наследие лжи 2020 смотреть онлайн трейлер на украинском языке:
Тролли 2: Мировое турне
Тролли 2 - милая детская история сиквел первого фильма, но не традиционно, он вышел не хуже первого. Оказывается, существуют не только попсовые тролли - есть много стилей, и хард-рок тролли решили объединить всех остальных под своей единственной музыкой. Хотя мультик и детский, но в нем поднимаются достаточно глубокие и иногда взрослые темы, так что сходить взрослым в сопровождении ребенка будет не в тягость.
Тролли Мировое турне смотреть трейлер ютуб:
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Официальное название фильма - Полуостров - это сиквел Поезда в Пусан, действия которого происходят через время. Фильм рассказывает о ситуации на Корейском полуострове после того, как не удалось остановить пандемию болезни, которая превращала людей в зомби.
Очень эффектное кино для карантина во время коронавируса в мире.
Ен Сан Хо снова переплюнул сам себя, и снял атмосферный и эффектный фильм.
Поезд в Пусан 2 Полуостров трейлер смотреть на ютуб:
Неистовый 2020
Фильм Burek Films и Solstice Studios Неистовый с Расселом Кроу - такой себе триллер-слешер, в котором знаменитый актер играет психопата, который за простое недоразумение с главной героиней устроивает ей и ее родным игры на выживание. Смотрели Человек-невидимка 2020 с Элизабет Мосс? Ожидайте что-то в этом духе, но в очень оригинальном стиле. Если у вас оригинальные вкусы и хочется пощекотать нервы - волне приемлемый вариант.
Неистовый 2020 смотреть трейлер ютуб:
Кроме того, в кино можно сходить на фильмы, которые уже бывали в прокате - Романтические короткометражки, Ночной клерк, Секрет, Безумный Макс: Дорога ярости и другие фильмы.