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Наследие Лжи 2020 - Девушка с татуировкой дракона под русским "Новичком"

Александр Галаджий

журналист

6 августа 2020, 11:21

В Украине с 6 августа в кинотеатрах в прокат вышел новый фильм Украино-британского производства Наследие Лжи, или Спадок Брехні в Оригинале.

Наследие Лжи 2020
Наследие Лжи 2020 / ТОЙ СІНЕМА

Премьера фильма Наследие Лжи в Украине состоялась 6 августа 2020, но Главред посмотрел фильм, еще ранее, и готов поделиться впечатлениями со своими читателями. Фильм Наследие Лжи 2020 снимали Украина, США, Великобритания, Польша и Нидерланды, но основные партнеры все же Украина и Великобритания - часть съемок проходила на острове, а часть в Киеве - именно этим и постарались подкупить зрителя.

Боевик Наследие Лжи не претендует на звание блокбастера, но при просмотре он однозначно порадует глаз и душу, и не только съемками в Киеве.

Наследие Лжи 2020 - сюжет

По сюжету Агент Ми6 под прикрытием, которого играет английский мастер боевых искусств Скотт Адкинс случайно застрелил свою жену во время провально операции, и воспитывает дочь в одиночку, постоянно переезжая и скрываясь. Они живут то там, то там в трущобах, и Мартин перебивается между проститутками и боями без правил. Однако, его дочь отличается острым умом и смекалкой, а также является типичным представителем поколения Z - веганка, постоянно на детоксе, и мечтает открыть веганский ресторан.

Оказывается, Мартин когда-то упустил документы по созданию газа "Новичок" в России, и спустя десятилетие, как раз к отравлению "Скрыпалей" из того киношного мира, к нему заявляются сразу ЦРУ, Ми6 и ФСБ - всем нужны файлы по "Новичку". Оказывается, жена Мартина с коллегой-журналистом припрятали документы, еще до смерти. На Мартина выходит украинская журналистка Саша Степаненко, которая и есть дочь того журналиста. Чтобы спасти дочь от ФСБшников, Мартин едет с ней в Киев, чтобы забрать "Новичка" вопреки козням ЦРУ и Ми6.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - обзор на сериал Netflix

Наследие лжи 2020
Наследие лжи 2020 - актеры и роли / ТОЙ СІНЕМА

Ну, как же тут без двойного-тройного-четверного агента, "многоходовочек", и конечно же типичной русской агентки ФСБ с чистой душой и детской травмой.

Наследие Лжи 2020 - съемки и критика

Скотт Адкинс - прекрасный боец, и подробности всех экшн сцен выглядят очень реалистично, нет пресловутых борновских полетов от ударов, или бондовских шпионских примочек. Часто сцены борьбы сняты одним кадром, без склеек, или с одной-двумя - с разных ракурсов. Кроме того более-менее достоверно показано обращение с оружием в фильме - наконец-то в шпионском фильме у кого-то кончились патроны!

С другой стороны - съемки в Киеве - это "и смех и грех", ибо масштабные красивые панорамы Киева, Площа Льва Толстого, Подол, показывают прекрасно, а вот съемки в супер-банке проходили в.... библиотеке Вернадского. Я, как регулярный посетитель, и не знал, что у них есть двери на электронных замках, а также сейф с суперзащитой в подсобке. Однако, как говорится, "пипл хавает", и те, кто не посещал библиотеку, или иностранцы и не заметят подвоха, тем более, что архитектура и крыша "Вернадки" действительно располагает к погоням и съемкам в хранилищах.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Концовка фильма проходит в стиле серии фильмов и книг "Девушка с татуировкой" - громкое разоблачение, успешное журналистское расследование, в России бунты против власти, и тд. Однако, в конце герои решили напомнить, что профессия журналиста - это трудная и опасная работа, но с небольшой оплатой труда.

Хью Грант в роли Флетчера в фильме Джентльмены 2019 полностью согласился бы с этим утверждением, но сама сцена была так странно поставлена, что все же подпортила впечатление от основного сюжета.

Наследие Лжи 2020
Наследие Лжи 2020 - сюжет / ТОЙ СІНЕМА

Тем не менее, от критиков фильм Наследие лжи (с конца июля) пока что получает только позитивные отзывы и рецензции - в особенности на Rotten Tomatoes и на Метакритике. Сайт IMDB неожиданно показал невысокий рейтинг 4,9 баллов.

Наследие Лжи 2020 - актеры и роли

  • Скотт Адкинс - Мартин Бакстер
  • Хонор Книфси - Лиза
  • Андреа Василиу - Сюзанна
  • Юлия Соболь - Саша
  • Анна Буткевич - Татьяна
  • Татьяна Носенко - Ольга
  • Сами Карим - вышибала
  • Мэтт Митлер - Марк Рэмли
  • Мартин Макдугалл - Тревор
  • Леон Суа - Эдвардс
  • Виктор Соле - Максим
  • Саманта Брюс - фигуристка
  • Том Эшли - технический специалист ЦРУ
  • Марко Робинсон - Бернс
  • Сергей Калантай - Зеленко (в роли Сергея Калантая)

Наследие Лжи 2020 трейлер смотреть онлайн по украински:

Напомним, фильм вышел в кинотеатрах Украины с 6 августа 2020.

Галаджий Александр для издания Главред

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