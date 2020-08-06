Наследие Лжи 2020 - Девушка с татуировкой дракона под русским "Новичком"

В Украине с 6 августа в кинотеатрах в прокат вышел новый фильм Украино-британского производства Наследие Лжи, или Спадок Брехні в Оригинале.
Премьера фильма Наследие Лжи в Украине состоялась 6 августа 2020, но Главред посмотрел фильм, еще ранее, и готов поделиться впечатлениями со своими читателями. Фильм Наследие Лжи 2020 снимали Украина, США, Великобритания, Польша и Нидерланды, но основные партнеры все же Украина и Великобритания - часть съемок проходила на острове, а часть в Киеве - именно этим и постарались подкупить зрителя.
Боевик Наследие Лжи не претендует на звание блокбастера, но при просмотре он однозначно порадует глаз и душу, и не только съемками в Киеве.
Наследие Лжи 2020 - сюжет
По сюжету Агент Ми6 под прикрытием, которого играет английский мастер боевых искусств Скотт Адкинс случайно застрелил свою жену во время провально операции, и воспитывает дочь в одиночку, постоянно переезжая и скрываясь. Они живут то там, то там в трущобах, и Мартин перебивается между проститутками и боями без правил. Однако, его дочь отличается острым умом и смекалкой, а также является типичным представителем поколения Z - веганка, постоянно на детоксе, и мечтает открыть веганский ресторан.
Оказывается, Мартин когда-то упустил документы по созданию газа "Новичок" в России, и спустя десятилетие, как раз к отравлению "Скрыпалей" из того киношного мира, к нему заявляются сразу ЦРУ, Ми6 и ФСБ - всем нужны файлы по "Новичку". Оказывается, жена Мартина с коллегой-журналистом припрятали документы, еще до смерти. На Мартина выходит украинская журналистка Саша Степаненко, которая и есть дочь того журналиста. Чтобы спасти дочь от ФСБшников, Мартин едет с ней в Киев, чтобы забрать "Новичка" вопреки козням ЦРУ и Ми6.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - обзор на сериал Netflix
Ну, как же тут без двойного-тройного-четверного агента, "многоходовочек", и конечно же типичной русской агентки ФСБ с чистой душой и детской травмой.
Наследие Лжи 2020 - съемки и критика
Скотт Адкинс - прекрасный боец, и подробности всех экшн сцен выглядят очень реалистично, нет пресловутых борновских полетов от ударов, или бондовских шпионских примочек. Часто сцены борьбы сняты одним кадром, без склеек, или с одной-двумя - с разных ракурсов. Кроме того более-менее достоверно показано обращение с оружием в фильме - наконец-то в шпионском фильме у кого-то кончились патроны!
С другой стороны - съемки в Киеве - это "и смех и грех", ибо масштабные красивые панорамы Киева, Площа Льва Толстого, Подол, показывают прекрасно, а вот съемки в супер-банке проходили в.... библиотеке Вернадского. Я, как регулярный посетитель, и не знал, что у них есть двери на электронных замках, а также сейф с суперзащитой в подсобке. Однако, как говорится, "пипл хавает", и те, кто не посещал библиотеку, или иностранцы и не заметят подвоха, тем более, что архитектура и крыша "Вернадки" действительно располагает к погоням и съемкам в хранилищах.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть
Концовка фильма проходит в стиле серии фильмов и книг "Девушка с татуировкой" - громкое разоблачение, успешное журналистское расследование, в России бунты против власти, и тд. Однако, в конце герои решили напомнить, что профессия журналиста - это трудная и опасная работа, но с небольшой оплатой труда.
Хью Грант в роли Флетчера в фильме Джентльмены 2019 полностью согласился бы с этим утверждением, но сама сцена была так странно поставлена, что все же подпортила впечатление от основного сюжета.
Тем не менее, от критиков фильм Наследие лжи (с конца июля) пока что получает только позитивные отзывы и рецензции - в особенности на Rotten Tomatoes и на Метакритике. Сайт IMDB неожиданно показал невысокий рейтинг 4,9 баллов.
Наследие Лжи 2020 - актеры и роли
- Скотт Адкинс - Мартин Бакстер
- Хонор Книфси - Лиза
- Андреа Василиу - Сюзанна
- Юлия Соболь - Саша
- Анна Буткевич - Татьяна
- Татьяна Носенко - Ольга
- Сами Карим - вышибала
- Мэтт Митлер - Марк Рэмли
- Мартин Макдугалл - Тревор
- Леон Суа - Эдвардс
- Виктор Соле - Максим
- Саманта Брюс - фигуристка
- Том Эшли - технический специалист ЦРУ
- Марко Робинсон - Бернс
- Сергей Калантай - Зеленко (в роли Сергея Калантая)
Наследие Лжи 2020 трейлер смотреть онлайн по украински:
Напомним, фильм вышел в кинотеатрах Украины с 6 августа 2020.
Галаджий Александр для издания Главред