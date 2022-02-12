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Балованная Галя против бесприданницы: рецензия на фильм "Смерть на Ниле"

Дмитрий Видоменко

журналист

12 февраля 2022, 21:21

В украинский прокат вышла экранизация классического романа легендарной детективщицы Агаты Кристи - "Смерть на Ниле" (с Галь Гадот и Кеннетом Браной).

Кеннет Брана в роли Пуаро / 20th Century Studios

По ленивому по Нилу пароход "Карнак" плывет. Молодой пригожей даме Линнет (Галь Гадот) усатый хлыщ Саймон (Арми Хаммер) "песенки поет". И до того хорошо поет, собака, убедительно поет - что дама вышла за него замуж со всем своим многомиллионным состоянием. Чем немало фраппировала высшее общество и свою подругу детства Жаклин (которая, собственно, была обручена с Саймоном и, на свою беду, познакомила его с Линнет - Эмма Маки). Жаклин - девушка нервная, явно намерена испортить молодоженам медовый месяц и чуть-что с безумным видом поигрывает пистолетной рукоятью. Но, если среди гостей на арендованном для путешествия пароходе "Карнак" есть легендарный детектив Экрюль Пуаро (Кеннет Брана), значит, преступлений не миновать и воды Нила скоро немного покраснеют от крови.

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Для топовых голливудских режиссеров у Кеннета Браны несколько необычный бекграунд - став известным в 90-е как классический шекспировский артист и режиссер нескольких экранизаций его пьес (в том числе и "Гамлета"), в нулевые и десятые он вполне легко встроился в американское кинопроизводство - в частности, сняв для Marvel первого "Тора" и сыграв у Кристофера Нолана в "Дюнкерке" и "Тенете". Видимо, потому-то ему удалось убедить студию "20 век Фокс" доверить ему крупнобюджетную экранизацию классического романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" (и сыграть в ней главную роль). Старомодный, неповоротливый, но набитый звездами фильм внезапно хорошо показал себя в прокате. И практически сразу Бране разрешили снимать сиквел - по другому классическому роману Кристи "Смерть на Ниле".

Режиссер не стал выдумывать ничего нового и поступил по принципу: "Тех же щей да погуще влей". Благо, бюджет увеличился и на гонорарах звездам и спецэффектам можно было не экономить.

"Смерть на Ниле" - такое же неспешное, медитативное и в плане картинки красивое зрелище, как, должно быть, и сама панорама великой египетской реки. Основную сюжетную канву Брана и сценарист Грин трогать не стали, добавив лишь прямой связи с "Убийством..." и добавив актуальной повестки (так, например, взбалмошная авторка любовных романов Саломея Оттерборн и ее дочь Розалия стали чернокожей блюзовой певицей и ее хваткой племянницей-менеджеркой, а других персонажей есть намеки на лесбийскую связь) с романтической линией самого Пуаро.

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Но, несмотря на все старания авторов дать актуальности, произведение у них вышло несовременное и смотрится на фоне современных детективов по типу "Ножи наголо" - примерно так же, как смотрелся бы пароход "Карнак" на фоне нынешних трансокеанских лайнеров.

Бране удалось собрать мощный каст и сделать потрясающие декорации, но как жанровый фильм "Смерть на Ниле" работает не всегда. Не говоря уже о том, что порой режиссер в роли Пуаро откровенно позерствует, картинно пожевывая усами - даже там, где это по сюжету совершенно не требуется. Картину немного спасают ветераны вроде Аннет Беннинг (у которой роль противной старой перечницы-художницы) и Дженнифер Сондерс (она играет левацки настроенную крестную мать героини) но развернуться им особо не дают.

Основной же любовный треугольник тоже регулярно сбоит. И в основном из-за Арми Хаммера, который не выходит из амплуа "обаятельный гад - трех девчонок подряд". Галь Гадот, что логично, умеренно хороша в амплуа "красивой и балованной Гали", а Эмма Маки из кожи вон лезет, только бы ее публика перестала путать с Марго Робби - но, опять же, не всегда преуспевает.

Подытоживая - в визуальном плане фильм потрясающе красив, а Гадот, такое ощущение, собрала в себе красоту и Нефертити, и Клеопатры разом. Но назвать его однозначной удачей не получается - слишком уж архаичным и медленным он вышел. Тем не менее, всем, кто соскучился по детективам на большом экране, всем, кто хочет посмотреть компьютерные красоты Египта (и фанаткам Арми Хаммера - ведь он после секс-скандала вряд ли скоро вернется в кино) он рекомендуется к просмотру.

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