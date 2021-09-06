Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо

Кадр из "Ас из асов" / Жерар Ури

В понедельник, 6 сентября, мировую общественность потрясло известие о смерти легендарного актёра Жана-Поль Бельмондо. По такому случаю, если вдруг голливудская продукция надоела, а в пучину сериалов нырять не особенно хочется, то можно как следует изучить фильмографию несравненного француза.

Фильмы с Бельмондо – это верное лекарство от скуки, средство получения положительных эмоций и порции хорошего настроения. Его герои – жизнелюбивые, легкомысленные, смелые, обольстительные, – образцы для подражания или наоборот, подающие пример того, как не стоит делать.

7 фильмов Жан-Поля Бельмондо для просмотра

На последнем дыхании (A bout de souffle, 1960)

Полнометражный дебют культового режиссера стал настоящим манифестом "французской новой волны", одним из первых и наиболее ярких ее фильмов.

Бельмондо играет здесь молодого преступника, который вместе со своей подружкой-журналисткой пускается во все тяжкие, пытаясь скрыться от полиции. Сюжет картины довольно прерывист, а многие сцены напрямую заимствованы из классических голливудских фильмов в жанре "нуар". Однако из всего этого получился фильм, вошедший во все учебники кинематографа, а карьера Бельмондо резко пошла по восходящей траектории.

Обезьяна зимой (Un singe en hiver, 1962)

Эта трагикомедия не стала каким-то откровением да и культовый статус не приобрела, но в фильмографии Бельмондо она выделяется. Все потому, что Бебель здесь составил шикарный дуэт вместе с мэтром французского кино Жаном Габеном.

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Кино о том, как две родственные души случайно встретились, вырвались из унылой обыденности и стали близкими друзьями, получилось очень милым, теплым и искренним. Не стоит обращать внимание на архаичность и некоторую наивность – игра двух потрясающих актеров затмит все вокруг. Такие фильмы сейчас практически не снимают.

Сто тысяч долларов на солнце (Cent mille dollars au soleil, 1964)

Знаменитый фильм режиссера Анри Вернея собрал лучших звезд французского кинематографа того периода – Жана-Поля Бельмондо, Бернара Блие и Лино Вентуру. Картина рассказывает о быте и работе дальнобойщиков в пустыне на границе Марокко и Западной Сахары, чья дружба подвергается серьезной проверке на прочность крупной суммой денег и жаждой наживы.

Опять же, перед нами вроде весьма устаревшее по всем параметрам кино, но на самом деле это отличная приключенческая комедия, от которой можно получать удовольствие все два часа. А уж развязка и вовсе приводит в восторг. Никакой пошлости, претенциозности и фальши – просто хороший фильм.

Борсалино (Borsalino, 1970)

А этот актерский дуэт 50 лет назад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо – два секс-символа, два самых звездных и популярных французских киноартиста той поры – впервые пересеклись в кадре в ролях обаятельных гангстеров, подружившихся, чтобы подмять под себя Марсель 1930-х.

В итоге получился настоящий кассовый хит, который впоследствии получил продолжение. Впрочем, как это часто бывает, оно не смогло дотянуться до высокой планки, заданной оригинальной картиной.

Профессионал (Le Professionnel, 1981)

Ни один топ лучших фильмов Бельмондо не может обойтись без этого мастерписа. Бельмондо бесподобен в роли секретного агента, который намерен отомстить предавшему его собственному начальству.

Замечательная постановка и сюжет, мощный экшн и гениальная, пронзительная и знакомая абсолютно всем музыка Эннио Морриконе – перед нами настоящая классика мирового кино, которую просто нельзя не посмотреть. Пожалуй, один из лучших фильмов восьмидесятых.

Ас из асов (L’as des as, 1982)

Комедийный талант Бебеля полностью раскрылся в этом замечательном фильме Жерар Ури. Казалось бы, поездка французской сборной по боксу на Олимпийские игры 1936 года в Берлине не может быть смешной, с учетом того, что на тот момент к власти в Германии уже пришли нацисты. Однако во главе команды стоит бывший летчик Жо Кавалье, бивший немцев еще в Первую мировую.

На войне он случайно подружился с немецким асом, теперь дослужившимся до чина генерала Люфтваффе, однако при этом яростно ненавидевшем фашистов. Само собой, в Берлине они вновь встречаются, и на сей раз генералу придется помочь французам спасти еврейскую семью и вывезти ее за границу. А тут еще журналистка, приехавшая на Игры вместе с командой, должна обязательно взять интервью у фюрера.

Масса забавных ситуаций, отличная игра Бельмондо и замечательная музыка Владимира Косма сделали фильм одним из главных кассовых успехов актера.

Баловень судьбы (Itinéraire d’un enfant gaté, 1988)

Бельмондо сыграл в этой трагикомедии от автора культовой мелодрамы "Мужчина и женщина" одну из самых ярких ролей в своей карьере. В картине Клода Лелуша актер выступает в немного непривычной для себя роли. Ни погонь, ни перестрелок, ни множества драк.

История о том, как успешный бизнесмен инсцинировал самоубийство и сбежал от обыденности и размеренности жизни в Африку, стала последним кассовым хитом великого актера и заодно покорила французских критиков. Бебель выиграл премию "Сезар" за лучшую мужскую роль, однако отказался принять награду из-за того, что создатель статуэтки когда-то нелицеприятно отзывался о работах отца артиста, который был скульптором. И в этой истории, в этом фильме – весь Жан-Поль Бельмондо.