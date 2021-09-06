Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо

Фильмы с Бельмондо – это верное лекарство от скуки, средство получения положительных эмоций и порции хорошего настроения.
В понедельник, 6 сентября, мировую общественность потрясло известие о смерти легендарного актёра Жана-Поль Бельмондо. По такому случаю, если вдруг голливудская продукция надоела, а в пучину сериалов нырять не особенно хочется, то можно как следует изучить фильмографию несравненного француза.
Фильмы с Бельмондо – это верное лекарство от скуки, средство получения положительных эмоций и порции хорошего настроения. Его герои – жизнелюбивые, легкомысленные, смелые, обольстительные, – образцы для подражания или наоборот, подающие пример того, как не стоит делать.
7 фильмов Жан-Поля Бельмондо для просмотра
- На последнем дыхании (A bout de souffle, 1960)
Полнометражный дебют культового режиссера стал настоящим манифестом "французской новой волны", одним из первых и наиболее ярких ее фильмов.
Бельмондо играет здесь молодого преступника, который вместе со своей подружкой-журналисткой пускается во все тяжкие, пытаясь скрыться от полиции. Сюжет картины довольно прерывист, а многие сцены напрямую заимствованы из классических голливудских фильмов в жанре "нуар". Однако из всего этого получился фильм, вошедший во все учебники кинематографа, а карьера Бельмондо резко пошла по восходящей траектории.
- Обезьяна зимой (Un singe en hiver, 1962)
Эта трагикомедия не стала каким-то откровением да и культовый статус не приобрела, но в фильмографии Бельмондо она выделяется. Все потому, что Бебель здесь составил шикарный дуэт вместе с мэтром французского кино Жаном Габеном.
Кино о том, как две родственные души случайно встретились, вырвались из унылой обыденности и стали близкими друзьями, получилось очень милым, теплым и искренним. Не стоит обращать внимание на архаичность и некоторую наивность – игра двух потрясающих актеров затмит все вокруг. Такие фильмы сейчас практически не снимают.
- Сто тысяч долларов на солнце (Cent mille dollars au soleil, 1964)
Знаменитый фильм режиссера Анри Вернея собрал лучших звезд французского кинематографа того периода – Жана-Поля Бельмондо, Бернара Блие и Лино Вентуру. Картина рассказывает о быте и работе дальнобойщиков в пустыне на границе Марокко и Западной Сахары, чья дружба подвергается серьезной проверке на прочность крупной суммой денег и жаждой наживы.
Опять же, перед нами вроде весьма устаревшее по всем параметрам кино, но на самом деле это отличная приключенческая комедия, от которой можно получать удовольствие все два часа. А уж развязка и вовсе приводит в восторг. Никакой пошлости, претенциозности и фальши – просто хороший фильм.
- Борсалино (Borsalino, 1970)
А этот актерский дуэт 50 лет назад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо – два секс-символа, два самых звездных и популярных французских киноартиста той поры – впервые пересеклись в кадре в ролях обаятельных гангстеров, подружившихся, чтобы подмять под себя Марсель 1930-х.
В итоге получился настоящий кассовый хит, который впоследствии получил продолжение. Впрочем, как это часто бывает, оно не смогло дотянуться до высокой планки, заданной оригинальной картиной.
- Профессионал (Le Professionnel, 1981)
Ни один топ лучших фильмов Бельмондо не может обойтись без этого мастерписа. Бельмондо бесподобен в роли секретного агента, который намерен отомстить предавшему его собственному начальству.
Замечательная постановка и сюжет, мощный экшн и гениальная, пронзительная и знакомая абсолютно всем музыка Эннио Морриконе – перед нами настоящая классика мирового кино, которую просто нельзя не посмотреть. Пожалуй, один из лучших фильмов восьмидесятых.
- Ас из асов (L’as des as, 1982)
Комедийный талант Бебеля полностью раскрылся в этом замечательном фильме Жерар Ури. Казалось бы, поездка французской сборной по боксу на Олимпийские игры 1936 года в Берлине не может быть смешной, с учетом того, что на тот момент к власти в Германии уже пришли нацисты. Однако во главе команды стоит бывший летчик Жо Кавалье, бивший немцев еще в Первую мировую.
На войне он случайно подружился с немецким асом, теперь дослужившимся до чина генерала Люфтваффе, однако при этом яростно ненавидевшем фашистов. Само собой, в Берлине они вновь встречаются, и на сей раз генералу придется помочь французам спасти еврейскую семью и вывезти ее за границу. А тут еще журналистка, приехавшая на Игры вместе с командой, должна обязательно взять интервью у фюрера.
Масса забавных ситуаций, отличная игра Бельмондо и замечательная музыка Владимира Косма сделали фильм одним из главных кассовых успехов актера.
- Баловень судьбы (Itinéraire d’un enfant gaté, 1988)
Бельмондо сыграл в этой трагикомедии от автора культовой мелодрамы "Мужчина и женщина" одну из самых ярких ролей в своей карьере. В картине Клода Лелуша актер выступает в немного непривычной для себя роли. Ни погонь, ни перестрелок, ни множества драк.
История о том, как успешный бизнесмен инсцинировал самоубийство и сбежал от обыденности и размеренности жизни в Африку, стала последним кассовым хитом великого актера и заодно покорила французских критиков. Бебель выиграл премию "Сезар" за лучшую мужскую роль, однако отказался принять награду из-за того, что создатель статуэтки когда-то нелицеприятно отзывался о работах отца артиста, который был скульптором. И в этой истории, в этом фильме – весь Жан-Поль Бельмондо.