Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером

Майкл Фассбендер / Кадр из кф Люди Икс: Апокалипсис

Осенью 2021 года начнутся съемки нового фильма Убийца по известному комиксу, который будет снимать Дэвид Финчер, создатель Манка, Карточного домика и Девушки с татуировкой дракона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Дэвид Финчер выступит режиссtром, а главную роль исполнит Майкл Фассбендер, известный по роли Магнито в Людях Икс.

Фассбендер будет играть роль убийцы, который начинает психологически ломаться по мере давления совести, даже когда его клиенты продолжают использовать его навыки.

Финчер работает над фильмом с Netflix, для которого выпустил последние свои три работы.

Сценарист Эндрю Кевин Уокер, который работал с Дэвидом Финчером над Бойцовским клубом, Игрой и фильмом Семь снова возвращается к сотрудничеству. Шон Чаффин будет заниматься продюсированием фильма.

Оригинальный комикс Убийца написал Алексис Нолен, известный под псевдонимом Matz.