В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3

Главные актеры фильма Человек-паук 2021 одновременно показали кадры из фильма и опубликовали названия.
Американские актеры в рамках продвижения фильма Человек-паук 3 показали кадры из фильма и дали шуточные названия ему.
Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон на своих страницах в Instagram показали первые кадры из предстоящего фильма, и пошутили над СМИ и поклонниками, дав три разных названия фильму.
"Я так рад объявить новое название "Человека-паука 3". Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы задумали. С любовью из Атланты", - пишет "паучок" Том Холланд.
Актер считает, что фильм будет называться "Phone Home".
"Мы очень рады сообщить название. Листайте вправо, чтобы увидеть громкий анонс. И вот еще эксклюзивный кадр-подарок от нас",– написал Джейкоб Баталон в Instagram.
Лучший друг Человека-паука называет фильм "Home-Wrecker".
"Так рада объявить о новом названии Человека-паука. Так горжусь этим ... FOS вернулся!", - пишет Зендая.
Она называла фильм "Home Slice".
- Напомним, что хронологически, Человек-паук 3 идет после второ фильма под названием "Вдали от дома".
- По информации инсайдеров, в фильме появиться Доктор Стрендж, но пока что сюжет фильма держиться в секрете.
- Премьера 3 части Человека-паука запланирована на 17 декабря 2021 года.