В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3

Человек-паук / Кадр из фильма Человек-Паук: вдали от дома

Американские актеры в рамках продвижения фильма Человек-паук 3 показали кадры из фильма и дали шуточные названия ему.

Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон на своих страницах в Instagram показали первые кадры из предстоящего фильма, и пошутили над СМИ и поклонниками, дав три разных названия фильму.

"Я так рад объявить новое название "Человека-паука 3". Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы задумали. С любовью из Атланты", - пишет "паучок" Том Холланд.

Актер считает, что фильм будет называться "Phone Home".

"Мы очень рады сообщить название. Листайте вправо, чтобы увидеть громкий анонс. И вот еще эксклюзивный кадр-подарок от нас",– написал Джейкоб Баталон в Instagram.

Лучший друг Человека-паука называет фильм "Home-Wrecker".

"Так рада объявить о новом названии Человека-паука. Так горжусь этим ... FOS вернулся!", - пишет Зендая.

Она называла фильм "Home Slice".