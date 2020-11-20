Disney готовится выпустить сразу три фильма онлайн

Фильм Стервелла / Disney

Disney рассматривает выпуск некоторых семейных фильмов сразу в стриминговом сервисе, так как ситуация с кинотеатрами по всему миру сейчас тяжелая.

Окончательного решения еще не принято, но Deadline со ссылкой на свои источники утверждает, что неопределенность будущего кинорынка заставляет Дисней рассматривать запуск ряда своих будущих семейных фильмов на Disney + вместо кинотеатральных выпусков, которые были предусмотрены при съемке фильмов.

Это касается фильмов Стервелла (ремейк 101 далматинца), Пиноккио и Питер Пэна. Однако компания пока не приняла окончательное решение касательно их судьбы.

Стервелла 2021 - актеры и роли

Эмма Стоун - Стервелла

Эмма Томпсон - Баронесса

Пол Уолтер Хаузер - Гораций

Джоэл Фрай - Джаспер

Марк Стронг - Борис

Эмили Бичем - Анита

Кирби Хауэлл-Батист - Табита

Джейми Деметриу - Джеральд

Стервелла запланирована на 28 мая 2021, остальные два фильма не получили дату выхода. На данный момент неясно, будут ли фильмы предлагаться подписчикам Disney+ бесплатно, как в случае с фильмом Pixar Душа, или за дополнительную плату, как это было с Мулан.