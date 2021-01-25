Disney заблокировал детские мультики из-за расизма

Дамбо 1941 / Кадр из мультфильма

Целый список популярных мультфильмов Disney был удален со стримминогового сервиса Disney без предварительного предупреждения.

Со временем, после того, как родители подняли шум, компания Disney объяснила, что эти картины теперь можно смотреть только с согласия родителей, сообщает The Mail on Sunday

Родители уже подняли скандал, так как не смогли найти любимые мультики своих детей. Они были ошеломлены после того, как попытались посмотреть их на сервисе Disney за 5,99 фунтов стерлингов в месяц.

"Я хотел посмотреть Питера Пэна с дочерью, но нигде не нашел", - цитирует издание недовольных.

Мультфильмы Питер Пэн, Дамбо, Швейцарская семья Робинзонов и Коты-аристократы пропали из детского раздела, так что их теперь можно посмотреть только с согласия родителей.Читайте такжеФильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

Как объяснил Disney в заявлении - основная причина блокировки Питера Пэна заключается в том, что в нем есть индейское племя, члены которого называются "краснокожими" - расизм.

В мультфильме 1970 года Коты- аристократы есть персонаж - сиамский кот по имени Шун Гон, чьи раскосые глаза и выдающиеся зубы были описаны как карикатура на жителей Восточной Азии (расизм).

Швейцарская семья Робинсон, созданная в 1960 году, подвергалась критике за "желтое лицо" и "коричневое лицо" пиратов.

Претензии нашлись даже к Дамбо 1941 года - мультфильме о милом летающем слоне. Он обвиняется в высмеивании порабощенных афроамериканцев на южных плантациях.

Оказывается, Disney начала проверку своего контента с октября 2020 года. Решение запретить использование фильмов в детских аккаунтах было принято группой внешних экспертов, которые были привлечены для оценки того, "представляет ли контент глобальную аудиторию".

Несмотря на подобное решение, в заявлении Disney говорится: "Мы не можем изменить прошлое, но мы можем признать его, извлечь уроки из него и вместе двигаться вперед, чтобы создать завтра, о котором сегодня можно только мечтать".

Представитель Disney отказался от дополнительных комментариев, кроме официального заявления.

Напомним, что весной 2020 года кинокомпания Warner Bros нашла расизм в фильме Унесенные Ветром, и удалила его с платформы HBO.

Фильм вернули только после того, как к нему досняли лекцию о вреде расизма длиной почти в час.