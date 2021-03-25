Disney запускает сериал по фильму Сокровище нации

Сокровище нации / кадр из фильма

Disney приняла решение изменить концепцию истории, рассказанной в фильмах Сокровище нации в новом сериале, над которым будут работать популярные киноделы.

Как сообщает Dedline, Марианна и Кормак Уибберли, работавшие над оригинальными фильмами с Дэвидом Кейджем, напишут сценарий для сериала, в котором будет 10 серий.

Режиссер-постановщик - американский режиссер индийского происхождения Мира Наир, автор фильма Амелия Эрхарт.

Сюжет сериала Сокровище нации описывают так:

"Сериал исследует актуальные вопросы идентичности, общности, исторического авторства и патриотизма, рассказанные с точки зрения Джесс Моралес, двадцатилетней девушки, которая вместе со своей неоднообразной группой друзей отправляется в приключение, чтобы раскрыть загадочную семейную историю и вернуть утерянные сокровища".

Сериал официально назвали переосмыслением, так что Николаса Кейджа ждать не приходится.

Ожидается присоединение других сценаристов и продюсеров к созданию сериала.

Дата начала съемок и приблизительную премьеру не называют. Сериал будет показывать собственная онлайн платформа Disney.

Как ранее сообщал Главред, CW выпустил трейлер финального 6 сезона сериала Супергерл, который выходит 30 марта.