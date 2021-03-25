Disney запускает сериал по фильму Сокровище нации

Телекомпания Disney перезапускает историю с фильмами Сокровище Нации.
Disney приняла решение изменить концепцию истории, рассказанной в фильмах Сокровище нации в новом сериале, над которым будут работать популярные киноделы.
Как сообщает Dedline, Марианна и Кормак Уибберли, работавшие над оригинальными фильмами с Дэвидом Кейджем, напишут сценарий для сериала, в котором будет 10 серий.
Режиссер-постановщик - американский режиссер индийского происхождения Мира Наир, автор фильма Амелия Эрхарт.
Сюжет сериала Сокровище нации описывают так:
"Сериал исследует актуальные вопросы идентичности, общности, исторического авторства и патриотизма, рассказанные с точки зрения Джесс Моралес, двадцатилетней девушки, которая вместе со своей неоднообразной группой друзей отправляется в приключение, чтобы раскрыть загадочную семейную историю и вернуть утерянные сокровища".
Сериал официально назвали переосмыслением, так что Николаса Кейджа ждать не приходится.
Ожидается присоединение других сценаристов и продюсеров к созданию сериала.
Дата начала съемок и приблизительную премьеру не называют. Сериал будет показывать собственная онлайн платформа Disney.
Как ранее сообщал Главред, CW выпустил трейлер финального 6 сезона сериала Супергерл, который выходит 30 марта.