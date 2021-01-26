Для фильма Лара Крофт 2 нашли нового режиссера

Лара Крофт 2 получила новую режиссершу / кадр из фильма Лара Крофт

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer позвала для съемок продолжения Лары Крофт с Алисией Викандер режисерку, которая сняла антирасистский и профеминистический сериал Страна Лавкрафта для HBO.

Как сообщает Deadline, Лару Крофт будет снимать Миша Грин - ранее фильмом занимались режиссер Бен Уитли и сценарист Эми Джамп.

Фильм Лара Крофт будет сниматьсю продюсером Грэхэмом Кингом со своей продюсерской компанией GK Films banner, и Элизабет Кантиллион (The Cantillon Company)Читайте такжеСтрана Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала

Планируется также заменить сценаристов.

Но молодая мама Алисия Викандер остается в своей роли, несмотря на роды и на то, что игрой в первом фильме (2018 года) она не смогла затмить Анджелину Джоли.

Как известно, новая Лара Крофт вышла в 2018 году. Картину встретили прохладно, но это не помешало ей собрать 275 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов.

Премьера сиквела была назначена на весну 2021 года, однако прошлой осенью фильм отложили из-за того, что его съемки даже не начались.