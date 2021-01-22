Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями

Алисия Викандер / кадр из фильма Лара Крофт

Майк Фассбендер и Алисия Викандер стали родителями в первый раз, или должны стать буквально на днях. Об этом свидетельствует информация в зарубежных СМИ и "слитые" фото Викандер с округлым животом.

Как сообщает итальянское издание Metropolitan Mazgazine, пользователь Twitter опубликовал фото Викандер, на основании которого издание подсчитало сроки и дату родов.

Слухи о возможной беременности Викандера ходят с октября 2020, но сейчас в этом нет никаких сомнений. Фотографии сделаны несколько месяцев назад. В издании указано, что срок родов был с декабря 2020 года по январь 2021 года.

Таким образом, ребенок должен был уже появиться на свет, или, во всяком случае, скоро родится.

Известие о беременности также объяснило бы, почему продолжение фильма Расхитительница гробниц с Викандер было отложено на более поздний срок.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно поженились на Ибице в 2017 году. До этого они приложили все усилия, чтобы скрывать свои отношения. Они известны тем, что максимально скрывают от СМИ свою личную жизнь и дорожат приватностью.

Как ранее сообщал Главред, Кэти Топурия родила сына Адама 21 января.