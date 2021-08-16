Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

Джонни Депп / Reuters

В США не выпускают фильм Минамата с Джонни Деппом, и актер выступил со станиц таблоида, чтобы обратить внимание общественности на его травлю из-за Эмбер Херд. К слову, он дал интервью изданию, с которым судился и которое "убило" его авторитет.

Как сообщил Джонни Депп в интервью The Sun, Голливуд бойкотирует его из-за грязных юридических размолвок бывшей женой.

Депп намекал, что причина того, что его фильм не получил дату премьеры в США, - это его иск о клевете против The Sun и его незавершенное дело против Херда, которые на данный момент представляют собой серьезные препятствия в его карьере.

Депп играет в фильме Юджина Смита, американского фотожурналиста, который помог разоблачить разрушительное воздействие ртутного отравления на прибрежные районы Японии в 1970-х годах.

"Мы посмотрели этим людям в глаза и пообещали, что не будем эксплуатировать (тему). Что фильм будет уважительным. Я считаю, что мы выполнили свою часть сделки, но теперь остальные, также должны исполнить свою.

Некоторые фильмы трогают людей. И это влияет на жителей Минаматы и людей, испытывающих подобные вещи. И за что ... за бойкот в Голливуде меня? Один мужчина, один актер в неприятной и запутанной ситуации за последние несколько лет?. Но, знаете ли, я двигаюсь туда, где мне мне нужно быть, чтобы все это сделать ... чтобы все вещи стали ясными", - разговорился актер.

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