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Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

16 августа 2021, 10:56

Американский актер Джонни Депп навел пример нового этапа бойкотирования его работы в Голливуде из-за суда с Эмбер Херд.

Депп
Джонни Депп / Reuters

В США не выпускают фильм Минамата с Джонни Деппом, и актер выступил со станиц таблоида, чтобы обратить внимание общественности на его травлю из-за Эмбер Херд. К слову, он дал интервью изданию, с которым судился и которое "убило" его авторитет.

Как сообщил Джонни Депп в интервью The Sun, Голливуд бойкотирует его из-за грязных юридических размолвок бывшей женой.

Депп намекал, что причина того, что его фильм не получил дату премьеры в США, - это его иск о клевете против The Sun и его незавершенное дело против Херда, которые на данный момент представляют собой серьезные препятствия в его карьере.

Депп играет в фильме Юджина Смита, американского фотожурналиста, который помог разоблачить разрушительное воздействие ртутного отравления на прибрежные районы Японии в 1970-х годах.

"Мы посмотрели этим людям в глаза и пообещали, что не будем эксплуатировать (тему). Что фильм будет уважительным. Я считаю, что мы выполнили свою часть сделки, но теперь остальные, также должны исполнить свою.

Некоторые фильмы трогают людей. И это влияет на жителей Минаматы и людей, испытывающих подобные вещи. И за что ... за бойкот в Голливуде меня? Один мужчина, один актер в неприятной и запутанной ситуации за последние несколько лет?. Но, знаете ли, я двигаюсь туда, где мне мне нужно быть, чтобы все это сделать ... чтобы все вещи стали ясными", - разговорился актер.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд - подробности

  • Американский актер Джонни Депп был женат на коллеге Эмбер Херд в течении года в 2015 году.
  • Эмбер Херд начала публично обвинять Деппа в насилии, избиении, абьюзе, наркозависимости и алкоголизме. Все произошло на фоне возрастания популярности течения #MeToo.
  • В итоге, Джонни Деппа уволили из двух кинофраншиз - Пираты Карибского моря и Фантастические звери, а в СМИ выпустили "разоблачающую" статью о том, что он "избиватель жен" (точного перевода слова нет).
  • Крайнее заседание суда в Лондоне в 2020 году было настоящим фиаско для Деппа - вопреки тому, что свидетели опровергли половину обвинений Херд, а вторая осталась бездоказательной, Депп проиграл дело.
  • В ходе суда выяснилось, что у Эмбер Херд были неоднозначные отношения с Илоном Маском, пока она еще была женой Джонни Деппа. Маска вызывали в суд по этому поводу.
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