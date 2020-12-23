Ехидна Наклз появится в Сонике-2

Соник в кино 2022 / theilluminerdi.com

Ехидна Наклс присоединится к Сонику в фильме Соник в кино 2. Создатели приняли решение сразу же расширять киновселенную, в соответствии с играми.

Появилась информация о сценарии и сьемках фильма, пишет издание The Illuminerdi, которое часто "сливает" достоверную информацию о кино и игровой вселенных.

Фильм Соник в кино получил доход в 321 миллион долларов, и фанаты были впечатлены фильмом. Настолько, что в разработке продолжение приключений.

Режиссером сиквела снова станет Джефф Фаулер вместе со сценаристами Пэтом Кейси и Джошем Миллером. Первый фильм стал лучшей экранизацией видеоигр по кассовым сборам, когда превысил уровень Детектива Пикачу. Сиквел держался в секрете в течение многих месяцев, поскольку Голливуд работает со сбоями в условиях пандемии.Читайте такжеСоник в кино 2020: большая рецензия на экранизацию игры

Соник в кино 2 - съемки, сюжет и актеры

Съемки второго фильма Соник в кино начнутся в мае 2021 года. Наклз, Красная ехидна, действительно сыграет роль во втором фильме. Многие предполагали, что Наклз может иметь простую эпизодическую роль, похожую на Тейлза в оригинале. Однако источники издания подтвердили, что Наклз будет играть важную роль в Соник в кино 2, его роль будет больше, чем эпизодическая.

Новые персонажи

Соник в кино 2022 / Sony

Кроме того, Наклз останется верным своему воплощению в видеоигре, так как он сможет скользить, а также лазать по стенам. В настоящее время компания выбирает актера для озвучивания Наклза, и его личность была описана нам как серьезная, но временами все еще легковерная.

Кроме того будет некий Рэндалл, который будет взаимодействовать только с людьми, не пересекаясь с Соником.

Третьим сюрпризом будет то, что создатели ищут камео для фильма, типа Сэмюэла Л. Джексона и Криса Рока.

Фильм Соник в кино 2 выйдет 8 апреля 2022 года.

Ранее начало съемок было запланировано на 15 марта 2021 года. У фильма было кодовое имя "Изумрудный холм", что намекает на роль Наклза в нем.