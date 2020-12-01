Появилась дата начала съемок фильма Соник в кино 2

Соник в кино 2 / Paramount Pictures

Компания Сони начнет съемки второй части фильма Соник в кино весной 2021 года.

В материалах Creative BC Film Commission нашли упоминание фильма под рабочим названием "Изумрудный холм" и дату начала его съемок, пишет Game Industry.

Как известно всем фанатам Sonic, Emerald HIll - это название первой зоны в Sonic The Hedgehog 2.

Дополнительным доказательством того, что этот проект на самом деле является продолжением Соника, является тот факт, что в нем участвуют продюсеры первого фильма Нил Х. Мориц и Нэн Моралес, а также режиссер Джефф Фаулер.Читайте такжеСоник в кино 2020: большая рецензия на экранизацию игры

Ожидается, что производство будет завершено к 10 мая. Конечно, этот график будет зависеть от любого воздействия текущих усилий по предотвращению распространения коронавируса.

Начало съемок назначено на 15 марта 2021 года. Соник в кино 2 выйдет 8 апреля 2022-го.

Напомним, что первый фильм Sonic The Hedgehog с Джимом Керри и Джеймсом Марсденом в главных ролях появился в кинотеатрах еще в феврале.

Он побил рекорды кассовых сборов за экранизации игр, собрав 57 миллионов долларов за один уикенд.

Фильм собрал 210 миллионов долларов по всему миру за первые десять дней.

О начале разработки сиквела Соника в кино объявили в мае 2020 года.