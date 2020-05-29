Соник в Кино 2: Paramount готовит сиквел знаменитого фильма

Соник в кино 2 / Paramount Pictures

Киностудия Paramount представила в 2020 году фильм Соник в кино, который позже выпустила онлайн из-за карантина.

Картина отлично "зашла" зрителям, и принесла достаточный доход и рейтинг, что было решено дать "зеленый свет" Сонику в кино-2. Об этом сообщает Variety.

Фильм пока что на стадии разработки из-за карантина, так что нет еще ни окончательного сценария, и даже не начался кастинг на роли.

Нил Х. Мориц, Тоби Ашер и Тору Накахара занимаются разработкой фильма, а Хаджиме Сатоми, Харуки Сатоми и Тим Миллер - занялись продюсированием.Читайте такжеСоник в кино 2020: как все начиналось и что случилось с доктором Роботником

А Джефф Фаулер останется в кресле режиссера, как и сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер. Пока что фильм значится как неназванный сиквел Соника в кино.

Напомним, сюжет фильма сосредоточился на предистории Соника в играх - как он еще крохой сбежал с родного мира, потому что за ним охотились из-за его необычных сил и скорости. Попав в человеческий мир, он скрывался, но наблюдал за жителями небольшого городка, пока не попал в поле зрения безумного гения Доктора Роботикса, от которого спасался весь фильм.

В ленте были засвечены мир грибов, окончательная внешность Доктора Роботикса из игры и даже еще одни играбельный персонаж игр про Соника.