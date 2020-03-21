Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм

Соник в кино / Paramount Pictures

Вслед за Бладшотом, Троллями и Удивительными приключениями доктора Дуллитла, Paramount Pictures запускает онлайн Соника в кино на 46 день показа в США.

Соник в кино 2020 выйдет на платформе NBCUniversal 31 марта, собрав 308 миллионов по миру и 146 миллионов в США, пишет Variety.

Телестудия приняла решение перевести его в цифровой вид, учитывая закрытие кинотеатров в мире.Читайте такжеСоник в кино 2020: как все начиналось

Ранее Universal сообщил, что с 20 марта запускает онлайн кинотеатр, в котором можно будет посмотреть Человека-невидимку, Эмму, Доктора Дуллитла и Охоту.

Соник в кино / Еж Соник / Paramount Pictures

Кроме того, через пару дней появятся еще и Тролли.

Кроме того, на NBC Univerce выйдет также Бладшот.