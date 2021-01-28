Кристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер

Кристен Стюарт / Reuters

В сети появилось первое фото американской актрисы Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы из нового биографического фильма Спенсер. Как пишет издание Variety, действие в картине будет развиваться в течении рождественского уик-энда.

Создатель Острых козырьков Стивен Найт написал сценарий для фильма, который посвящен одному уик-энду из жизни принцессы Дианы, когда она проводит рождественские каникулы с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и решает развестись с принцем Чарльзом. Смысл названия фильма в том, что девичья фамилия принцессы Дианы - Спенсер (кто еще не в курсе).Читайте такжеВ Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны

В актерский состав также входят кандидат на премию BAFTA Тимоти Сполл (Мистер Тернер), номинант на Оскар Салли Хокинс (Форма воды) и Шон Харрис (Миссия невыполнима).

Съемки будут проходить в Германии и Великобритании, а премьера фильма ожидается осенью 2021 года.

На снимке 30-летняя Кристин Стюарт, любимица вампиров из Сумерек и секретный "агнел" Чарли из перезапуска киновселенной. Она позирует в красном пальто и черной шляпе с вуалеткой — наряде, похожим на тот, в котором тогда появлялась на публике Диана. Пользователи соцсетей отметили, что Кристен действительно похожа на принцессу.

Кристен Стюарт / Neon Twitter

Кристен Стюарт / Neon Twitter

Кому-то все еще больше нравится принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин в сериале Корона.

Напомним, в 2022 году - 25-летие со смерти принцессы Дианы, фильм приурочен ее жизни.