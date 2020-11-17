Эмма Коррин рассказала о роли принцессы Дианы в сериале Корона

Эмма Коррин / Netflix

Исполнительница роли принцессы Дианы до 28 лет Эмма Коррин призналась, что втайне ей все время было интересно, как на ее игру отреагируют принцы Гарри и Уильям, ведь она изображает их мать.

Об этом актриса рассказала в интервью изданию GQ.

На этом уикенде вышел 4 сезон сериала Корона - он сосредоточен на жизни принцессы Дианы до брака и ее браку с принцес Чарльзом.

Коррин играет принцессу в возрасте от 16 до 28 лет. Она отыграла милую и наивную девушку до того, момента, когда принцесса Диана родила мальчиков и обнаружила, что ее личная жизнь становится все более сложной.

У нее спросил по поводу значения ее роли, и резонанса, который она вызовет в Британии, да и в мире.Читайте такжеПринцессу Диану в сериале Корона сыграет звезда Довода

"Я не собираюсь говорить, что это не имеет значения, потому что это было бы невежеством. Если бы кто-то сделал передачу о моей бабушке, которая умерла в прошлом году, мне было бы трудно ее смотреть", - сказала актриса.

Но ей задали прямой вопрос о том, хотела бы она, чтобы сыновья Дианы увидели ее образ?

"Мне было бы интересно узнать, что они думают", - признает она.

При этом, девушке самой неловко из-за вопроса и сутуации: "Если бы я когда-нибудь увидела их на вечеринке, я бы, наверное, ушла!"

Первое появление принцессы Дианы в Короне - до того, как она прославилась, когда она еще не вошла во дворец и живет в квартире в Earl's Court.

"Она понятия не имеет, чем занимается, - говорит Коррин. - И играть в это было более увлекательно, потому что ты показываешь стороны того, кого люди не знают".

Корона 4 сезон - интервью Эммы Коррин / Netflix

Ближе к концу сериала, особенно во время визита в Нью-Йорк в 1989 году, Коррин сыграла известные моменты, которые уже вошли в истори. Но ей все равно больше понравились ранние сцены, "когда ее чувство моды было ужасным", - уточнила девушка.

Между тем, друзей принца Чарльза взбелило то, как подаются отношения Чарльза и Дианы, и как там оказалась Камилла.

"Выдумки выдаются за факты", — приводит их слова издание Metro.

По их мнению, в сериале слишком вольно изображаются отношения между Дианой, Чарльзом и Камиллой — бывшей любовницей принца Уэльского, которая впоследствии стала второй супругой принца.

Корона 4 сезон - актеры и роли

Оливия Колман — королева Елизавета II

Тобайас Мензис — принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы

Хелена Бонэм Картер — принцесса Маргарет, графиня Сноудон, младшая сестра Елизаветы

Бен Дэниелс — Энтони Армстронг-Джонс, граф Сноудон, муж принцессы Маргарет

Мэрион Бэйли — королева Елизавета, жена Георга VI и мать Елизаветы II

Джейсон Уоткинс — премьер-министр Гарольд Вильсон

Эрин Доэрти — принцесса Анна, второй ребёнок Филиппа и Елизаветы]

Джош О'Коннор — принц Чарлтьз

Эмеральд Феннелл — Камилла Шанд

Чарльз Дэнс — Луис Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, дядя Филиппа

Эмма Коррин — леди Диана Спенсер

Джиллиан Андерсон — Маргарет Тэтчер

Корона 4 сезон смотреть трейлер в оригинале:

Напомним, что все серии 4 сезона сериала Корона вышли в восктесенье 15 ноября на Netflix.