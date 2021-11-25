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"Курящая женщина кончает плохо": рецензия на фильм "Дом Гуччи"

Дмитрий Видоменко

журналист

25 ноября 2021, 23:39

В прокат выходит новый фильм сэра Ридли Скотта - основанная на реальных событиях криминально-историческая драма "Дом Гуччи"- с Адамом Драйвером и Леди Гагой.

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Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Гуччи" / Universal Pictures

Италия, 70-е. На дискотеке под мелодии и ритмы Донны Саммер жгучая брюнетистая хабалка Патриция (Леди Гага) подходить накатить мартини к бару. Но вместо бармена симпатичного, но застенчивого дылду-очкарика в пиджаке и очках (Адам Драйвер). Слово за слово, она закуривает, знакомство. Парень оказывается Маурицио Гуччи - наследником как минимум половины всех капиталов легендарного одноименного модного дома. Патриция видит, что у парня безымянный палец без кольца и начинает его планомерную осаду, едва ли не крича: "Ну, возьми меня". Через двадцать с небольшим лет Маурицио бросит ее и двух дочерей, и она закажет его убийство.

Из-за пандемии в прокат с разницей в месяц вышли сразу два фильма легендарного сэра Ридли Скотта - "Последняя дуэль" и, собственно, "Дом Гуччи". Если первое кино повествовало о делах очень уж давно минувших дней , то второе - о совсем недавних. И, в общем-то, сразу кажется, что режиссер решил закрыть гештальт, который у него возник после фильма "Все деньги мира" (то кино из-за секс-скандала с Кевином Спейси пришлось экстренно переснимать и оно с треском провалилось в прокате). И действительно - многое совпадает с "Домом Гуччи" - снова Италия, снова высшее общество, переполненное деньгами, завистью и амбициями, снова повсеместное курение (особенно старается Леди Гага) снова громкое преступление - только не похищение, а заказное убийство.

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И действительно, в кое-каких моментах работа над ошибками сэру Ридли определенно удалась - вся история в целом выглядит куда более цельной, чем во "Всех деньгах...". Но фильм идеальным назвать очень сложно. В первую очередь из-за дуэта главных актеров. При всем уважении к таланту Леди Гаги, чисто актерски роль Патриции ей удалась не очень - преображение из алчной хабалки в преступницу она отыграла средне. Пара эротических сцен ситуацию не спасают. Драйвер на опыте играет лучше, но у того проблема с персонажем - чисто сценарно выписанном довольно бледно. И все его метарморфозы проходят по линии "мямля - мямля с деньгами в роскошных интерьерах". Ну и химии пресловутой между ним и Гагой так и не возникает.

Ситуацию очень спасают второстепенные персонажи. Аль Пачино после очень неоднозначной роли в скорсезевском "Ирландце" явно одолел свои многочисленные хвори и очень мощно трясет стариной в роли дяди Маурицио - Альдо Гуччи. А его общие сцены с сыном Паоло (неузнаваемым - лысым и усатым Джаредом Лето) - вообще лучшее, что в этом фильме есть. Удивительно будет, если ни его, ни Пачино после "Дома Гуччи" не номинируют на "Оскар". Лето буквально купается в роли откровенного тупого и самодовольного неудачника Паоло, оголтело жестикулирует и в оригинале явно педалирует итальянский акцент.

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Очень неплох и Джереми Айронс, который ненадолго появляется в роли отца Маурицио, Родольфо Гуччи - тщеславного богача и бывшего киноактера, который категорически против брака сына и Патриции, едва не бросающего презрительно сквозь усы-"щеточку" ей: "Милая, Вы далеко не Гуччи, а человек из мусорной кучи".

Немного на огонек заглядывает и роскошная Сальма Хаек - в роли гадалки, подруги и сообщницы Патриции. Но ее роль откровенно уже открыточная (ну и напомним, что Дом Гуччи сейчас принадлежит супругу актрисы - миллиардеру Пино).

Подытоживая - "Дом Гуччи" точно стоит посмотреть, если вы фанат моды (фильм блестит-сверкает-переливает дорогими нарядами, золотыми украшениями и прочими аксессуарами по цене стратегического бомбардировщика). Ну и фанатам сэра Ридли тоже пропускать кино отнюдь не стоит.

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Леди Гага Аль Пачино новости кино
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