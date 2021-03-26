Назвали актера, который исполнит главную роль в новом Ведьмаке

Ведьмак: истоки крови / Instagram Netflix

Netflix нашла исполнителя главной роли в новом сериале по вселенной Ведьмак - Истоки крови. Актер, известный по Викингам - Лоуренс О'Фуарайн получил заветное место в команде звезд.

Как сообщает Deadline, Лоуренс О'Фуарайн сыграет эльфийского воина.

"Рожденный в клане воинов, поклявшихся защищать короля, Фьял несет на себе глубокий шрам - смерть любимого человека, который пал в битве, пытаясь спасти его. Шрам, который не позволяет ему успокоиться или примириться с собой или окружающим миром. В своем стремлении к искуплению Фьял обнаружит, что сражается бок о бок с самыми неожиданными союзниками, прокладывая путь мести по всему континенту в суматохе", - говорится в описании героя.

О'Фуарайн присоединяется к Джоди Тернер-Смит в проекте. Джоди Тернер-Смит играет Эйле, элитного воина, наделенного голосом богини, которая оставила свой клан и стала хранительницей королевы, чтобы следовать ее сердцу как воин-бард.

Ведьмак: истоки крови - актеры и роли

Лоуренс О'Фуарайн - Фьял;

Джоди Тернер-Смит - Эйле;

Кирстен ван Хорн;

Аарон Стюарт Ан;

Алекс Минеган;

Таня Лотье;

Пуджа Гупта;

Таша Хуо;

Трой Денджерфильд.

Напомним, события Истоков крови происходят за 1200 лет до Ведьмака, и раскроет тайну "Сопряжения сфер" и создания ведьмаков на континенте.

Консультантом создателей сериала выступает Анджей Сапковский, автор оригинального книжного цикла Ведьмак, а в команду сценаристов шоу вошла сценаристка эпизодов Сквозь снег.

Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.