Ведьмак Истоки крови - появился список создателей сериала

Раскрыли состав создателей сериала Ведьмак: Истоки крови, который Netflix снимает в виде приквела к оригинальному Ведьмаку.
Деклан де Барра и Лорен Хиссрич вместе с Анжеем Сапковским будут работать над сериалом-приквелом Ведьмак: Истоки крови.
Де Барра объявил о начале работы над сериалом The Witcher: Blood Origin (Ведьмак: Истоки крови), который выйдет на Netflix, и расскажет историю мира Ведьмака за 1200 лет до событий книг и сериалов.
Деклан Де Барра опубликовал список создателей нового Ведьмака в Твиттер.
- Кирстен ван Хорн — продюсер и сценаристка Криптона и Сквозь снег;
- Аарон Стюарт-Ан — сценарист хоррора Мэнди с Николасом Кейджем. Также у него есть опыт работы продюсером, режиссером и оператором;
- Алекс Минихан — сценаристка шестого сезона сериала Босх Amazon и будущего сериала Лунный рыцарь;
- Таня Лотия — сценаристка сериала DC Болотная тварь и серий второго сезона Карнивал Роу;
- Пуйя Гупта — продюсер, режиссер и сценаристка;
- Таша Хо — сценаристка;
- Трой Дэнджерфилд — помощник исполнительного продюсера криминального сериала Касл.
В Истоках крови он выступает в роли ассистента сценариста.
Над проектом также работают шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский, как консультанты.
Автор: Александр Галаджий