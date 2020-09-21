Ведьмак Истоки крови - появился список создателей сериала

Ведьмак Истоки Крови / Netflix

Деклан де Барра и Лорен Хиссрич вместе с Анжеем Сапковским будут работать над сериалом-приквелом Ведьмак: Истоки крови.

Де Барра объявил о начале работы над сериалом The Witcher: Blood Origin (Ведьмак: Истоки крови), который выйдет на Netflix, и расскажет историю мира Ведьмака за 1200 лет до событий книг и сериалов.

Деклан Де Барра опубликовал список создателей нового Ведьмака в Твиттер.

Кирстен ван Хорн — продюсер и сценаристка Криптона и Сквозь снег;

Аарон Стюарт-Ан — сценарист хоррора Мэнди с Николасом Кейджем. Также у него есть опыт работы продюсером, режиссером и оператором;

Алекс Минихан — сценаристка шестого сезона сериала Босх Amazon и будущего сериала Лунный рыцарь;

Таня Лотия — сценаристка сериала DC Болотная тварь и серий второго сезона Карнивал Роу;

Пуйя Гупта — продюсер, режиссер и сценаристка;

Таша Хо — сценаристка;

Трой Дэнджерфилд — помощник исполнительного продюсера криминального сериала Касл.

В Истоках крови он выступает в роли ассистента сценариста.

Над проектом также работают шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский, как консультанты.