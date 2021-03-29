Назвали дату выхода фильма Черный Адам и показали промо

Дуэйн Джонсон / Instagram

Исполнитель главной роли Черного Адама в одноименном фильме Дуейн Джонсон необычно рассекретил дату выхода нового фильма.

Дату релиза Джонсон назвал перед баскетбольным матча между командами UCLA и Alabama. Новую дату Черного Адама также показали в биллбордах на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Подрывная и неудержимая глобальная сила посланная от самого человека в черном. ЧЕРНЫЙ АДАМ выходит 29 июля 2022 года. Иерархия власти во Вселенной DC скоро изменится", - обещает Дуэйн Джонсон.

Если ничего не изменится, то в этот день фильму предстоит конкурировать с пятым фильмом об Индиане Джонсе.

Как известно, Черный Адам - суперзлодей DC, которому суждено сразиться с Шазамом, которого исполняет Закари Ливай в киновселнной DC. Между фильмами про Шазама выходить сольник Черного Адама с Дуэйном Джонсоном. В фильме он будет представлен скорее как антигерой, а его противник Доктор Фейт - злодеем.

Кроме Дуэйна Джонсона сыграют Пирс Броснан (Доктор Фэйт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Квинтесса Суинделл (Циклон).

Напомним, что Джеймс Ганн рассекретил дату выхода, актеров фильма Отряд Самоубийц, а также первый официальный трейлер.