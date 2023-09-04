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Netflix случайно "похоронил" в своем сериале украинского поэта: тот отреагировал

Яна Ставская
4 сентября 2023, 21:54 обновлено 4 сентября, 22:00
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Поэт Павел Вышебаба жив и продолжает служить в своей бригаде.
Netflix случайно 'похоронил' в своем сериале украинского поэта: тот отреагировал
Вышебаба уже пообщался с создателями сериала / Коллаж Главреда. Фото: Facebook Павла Вышебабы

Польские создатели документального сериала о войне в Украине "Матери войны", премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix, случайно "похоронили" украинского поэта, бойца ВСУ Павла Вышебабу.

Об этом в Facebook сообщил сам Вышебаба. Как утверждает боец, лента заканчивается рассказом о нем, кучей фотографий и видео под драматическую музыку, после чего рассказчик заявляет, что защитник погиб под Северодонецком.

"Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять - они думали что я уже "там". Почему - не знаю", - высказался Вышебаба.

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В комментарии "Детектору медиа" военный также добавил, что команда сериала не контактировала с ним ни на этапе создания сценария, ни во время съемок.

Поэт подчеркнул, что он продолжает служить в 68-й бригаде ВСУ.

Позже Вышебаба уточнил, что имел разговор с создателями сериала - те извинились и заявили, что рассмотрят возможность помочь его бригаде.

О чем сериал "Матери войны"

Премьера "Матерей войны" (Matki Wojny) польского производства состоялась 24 августа на Netflix.

В сериале речь идет об украинских беженках, которые нашли убежище в Польше после российского вторжения в Украину.

"Несмотря на усилия, направленные на то, чтобы обеспечить им наилучшие условия жизни, травма войны по-прежнему доминирует в их повседневной жизни", - указывается в описании ленты.

Кто такой Павел Вышебаба

Украинский экоактивист, поэт родом из Краматорска, который с начала полномасштабного вторжения РФ записался в ряды ВСУ. Совмещает службу на горячих участках фронта с благотворительными поэтическими мероприятиями.

Недавно воин пополнил ряды холостяков - его брак с журналисткой Инной Тесленко распался.

По мнению военного, война в Украине не завершится в 2023 году, она продлится еще долго. Вышебаба советовал готовиться к такому сценарию психологически и беречь ресурсы.

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