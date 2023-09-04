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Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина

Яна Ставская
4 сентября 2023, 19:14 обновлено 4 сентября, 19:31
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Позиции "Панцирей" обнесли забором и построили подиумы, которые видны даже на спутниковых снимках.
Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина
Рассекречены и другие позиции ПВО в Московской области / Коллаж Главреда. Фото: Скриншот, Радио Свобода

Российский президент Владимир Путин разместил в 10 км от своей резиденции целую площадку средств ПВО.

Как отмечает "Радио Свобода", кадры строительства площадки под "Панцири С-1" случайно попали в сюжет пропагандистов программы "Вести". Журналистам оставалось всего лишь определить геолокацию ПВО.

Площадка расположена рядом с поселком Заречье, где СМИ еще в январе 2023-го замечали эти установки, правда, размещенные в чистом поле. Но вскоре площадку сделали стационарной.

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А сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для ПВО подиумы, которые заметны также на спутниковых снимках Planet.com от 3 сентября 2023 года.

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве.

Помимо этого, русская служба "Радио Свобода" изучила спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов - на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево.

Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина

Как сообщают журналисты, и там, и там позиции "Панцирей" претерпели похожие изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "Панцири" поставили на подиумы.

Удары по России - последние новости

Летом 2023 года удары неизвестными беспилотниками и ракетами по территории России заметно участились. На ночные "хлопки" теперь жалуются не только жители пограничных регионов РФ, но и, например, москвичи.

Во время одной из таких "атак" российские войска ПВО, отбиваясь от дронов, попали ракетой в жилой дом.

БПЛА атакуют преимущественно военную инфраструктуру оккупантов. Так, 21 августа очередной дрон рухнул на аэродром РФ в Калужской области, повредив один самолет.

По мнению эксперта Ивана Ступака, российская ПВО не видит эти маленькие объекты. "Эти БПЛА могут пролететь неизвестное расстояние, может даже залететь на конкретный этаж и в конкретный кабинет", - утверждал аналитик.

Кроме того, эксперты соглашаются, что у россиян просто нет средств ПВО, чтобы отбивать все атаки на российские города, ведь вооружение переброшено для прикрытия войск оккупантов в зоне боевых действий.

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