ПВО Москвы "не видит" дронов - эксперт

Противовоздушная оборона оккупантов в Москве очень слабая.

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Москву атакуют неизвестные дроны / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Российская противовоздушная оборона не видит малых объектов типа беспилотников, которые начали уже регулярно бить по "Москва-сити", считает военный аналитик Иван Ступак.

В эфире FREEDOM Ступак отметил интересный маршрут, который проложили себе дроны.

"Российская ПВО не видит эти маленькие объекты. Эти БПЛА могут пролететь неизвестное расстояние, может даже залететь на конкретный этаж и в конкретный кабинет. 1 августа тоже в конкретное окно залетел беспилотник", - сказал он.

Ступак считает, что ПВО в Москве является "слабым местом" режима Путина.

"Это самое слабое место всей путинской системы - система ПВО не работает. Она не готова защищать российскую столицу от подобных атак и в будущем", - отметил эксперт.

БПЛА атакуют Москву

Последнюю неделю Москва просыпается от ночных взрывов. Неизвестные БПЛА, которые сперва атаковали непосредственно здания министерств (например, Минобороны РФ), теперь бьют по офисам правительственных ведомств РФ в центре "Москва-сити".

Почему российская ПВО "дырявая"

По мнению аналитика Александра Коваленко, этому есть ряд объяснений.Во-первых, на возможностях оккупантов отражать воздушные удары глубоко в тылу сказываются потери в установках ПВО на войне.

Во-вторых, РФ не может компенсировать утраченные средства выпуском новой техники, а имеющиеся ЗРК давно устарели.

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