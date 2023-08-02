УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ПВО Москвы "не видит" дронов - эксперт

Яна Ставская
2 августа 2023, 01:10
8
Противовоздушная оборона оккупантов в Москве очень слабая.
РФ, Москва, Москва Сити
Москву атакуют неизвестные дроны / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Российская противовоздушная оборона не видит малых объектов типа беспилотников, которые начали уже регулярно бить по "Москва-сити", считает военный аналитик Иван Ступак.

В эфире FREEDOM Ступак отметил интересный маршрут, который проложили себе дроны.

"Российская ПВО не видит эти маленькие объекты. Эти БПЛА могут пролететь неизвестное расстояние, может даже залететь на конкретный этаж и в конкретный кабинет. 1 августа тоже в конкретное окно залетел беспилотник", - сказал он.

Ступак считает, что ПВО в Москве является "слабым местом" режима Путина.

"Это самое слабое место всей путинской системы - система ПВО не работает. Она не готова защищать российскую столицу от подобных атак и в будущем", - отметил эксперт.

БПЛА атакуют Москву

Последнюю неделю Москва просыпается от ночных взрывов. Неизвестные БПЛА, которые сперва атаковали непосредственно здания министерств (например, Минобороны РФ), теперь бьют по офисам правительственных ведомств РФ в центре "Москва-сити".

Почему российская ПВО "дырявая"

По мнению аналитика Александра Коваленко, этому есть ряд объяснений.Во-первых, на возможностях оккупантов отражать воздушные удары глубоко в тылу сказываются потери в установках ПВО на войне.

Во-вторых, РФ не может компенсировать утраченные средства выпуском новой техники, а имеющиеся ЗРК давно устарели.

Вас могут заинтересовать новости:

война в Украине Москва дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

22:38 Украина
"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

22:33 Украина
Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

21:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

01:10

ПВО Москвы "не видит" дронов - эксперт

00:41

Безумная головоломка ставит в тупик большинство взрослых: нужно посчитать блоки

01 августа, вторник
23:37

Генерал-майор рассказал, почему РФ изо всех сил пытается вернуть Старомайорское

22:55

"Выглядел лучше, чем когда-либо": Бекхэм показал, как дочь делает ему макияж

22:38

Препятствий не будет: в ГУР намекнули на новые "хлопки" на Крымском мосту

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
22:33

"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

22:03

Россия не блокирует украинские порты на Дунае, "прорыва" кораблей не было - СМИ

21:48

Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

21:23

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "блават"

Реклама
21:11

Андрей Данилко рассказал про свою любовь и бабочек в животе

21:06

В Польше неожиданно прошлись по Украине из-за "неблагодарности": МИД вызывал посла

20:59

Только один человек в России мстит Гиркину - экспертВидео

20:46

Гороскоп на август 2023 для Водолеев: возвращение бывшего, смена имиджа и ремонтВидео

20:39

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на изображении человека за 5 секунд

19:58

Гороскоп на август 2023: Козерог примет важное решение и исполнит мечтуВидео

19:58

Вместо наступления на Киев: Данилов заявил, что вскоре будет второй поход на Москву

19:36

Мощные взрывы в Севастополе: ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФВидео

19:21

Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan реклама

19:10

5 ракет попали в цель: ВСУ взорвали оккупантов на острове Джарылгач

19:02

Что означает "копилити губи" в украинском языке: Авраменко удивил ответом

Реклама
18:55

Камалия нежно обратилась к мужу-миллиардеру: "Невероятный"

18:31

На антироссийских протестах в Батуми задержаны уже двое украинцев - СМИ

18:28

Оккупанты мощно штурмуют: ВСУ в жестоких боях отбивают атаки

18:23

"Пусть молятся": Лукашенко нагло "пошутил" о наступлении на Польшу

18:07

Поразительная работа правого полушария: 3 самых креативных знака зодиака

17:40

Приобрел имущества на 350 тысяч долларов: в Днепре проводят срочные обыски у военкома

17:36

Российский "Ланцет" пытался "убить" ЗРК IRIS-T, но что-то пошло не такВидео

17:32

Паники нет, но мы валим: блогерша из РФ бежит из Москва-сити из-за дроновВидео

17:24

Алексей Панин рассказал, о чем говорил с Потапом в начале войны

17:21

Где лучше хранить консервацию в квартире: главные советы по сбережению

17:02

Танцор Влад Яма ответил, не хочет ли он на фронт

17:01

"Леди со стальными нервами": на войне погибла 34-летняя защитница и молодая мама

16:45

Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

16:44

Голос країни-13: топ фактов, которые вы хотели знать о новом европейском сезоне

16:40

Не узнать: как сейчас выглядит резко постаревшая Ольга Николаевна со Сватов

16:37

Почему желтеет белая одежда в шкафу: причины и способы избавиться от неприятности

16:36

"Слабая ПВО": эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву

16:25

"Мне безразлично на Украину": украинский певец в Европе пожаловался на душевное состояние

16:13

"Знакомьтесь, Марсель": Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына

16:12

Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецептВидео

Реклама
16:00

Почему 2 августа нельзя смотреть в зеркало и на свою тень: приметы и запреты

15:47

"Силы на поле боя равны": начальник Генштаба Эстонии оценил, когда будет прорыв ВСУ

15:42

Загадка для тех, кто любит кошек: нужно найти хвостатого любимца в комнате

15:38

ВСУ могут сломать "хребет" оккупантам на юге уже до октября - АрестовичВидео

15:36

Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

15:22

Защитник Азовстали Дианов показал, как гулял с Кевином Костнером

15:13

Гороскоп на август 2023 года для Стрельцов: астролог назвала день исполнения мечтыВидео

15:01

Маньяк насиловал похищенную девушку целых 14 лет: сбежать ей помогла мать мужчины

14:53

Умер "Пи-Ви Херман" - актер и комик Пол Рубенс

14:51

В Украине поменяли правила получения водительских прав: что теперь будет иначе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять