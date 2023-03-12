Оскар-2023: список номинантов, когда и где смотреть церемонию награждения

Юбилейная, 95-ая церемония награждения Американской киноакадемии готовит для зрителей множество сюрпризов.

Оскар-2023 - где и когда смотреть, номинанты / unsplash.com

Церемония награждения Оскар в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта в 02:00 по киевскому времени в Лос-Анджелесе. Традиционно будут представлены конкурсанты в 23 номинациях.

Вести церемонию Оскара-2023 будет шоумен Джимми Киммел. Более девяти тысяч членов жюри со второго по седьмое марта проводили голосование в различных категориях. Традиционно, имена судей держатся в строжайшем секрете, однако организаторы спешат убедить - членами жюри являются топовые профессионалы из мира кино.

Победителей выбирали из списка номинантов, представленном 24 января. Посмотреть прямую трансляцию Оскара-2023 можно тут. Комментировать ее будет украинская актриса Ирма Витовская.

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Список номинантов на Оскар в 2023 году:

Самый лучший фильм Лучший актер Лучшая актриса Лучшая режиссерская работа Лучшая актриса второго плана Лучший актер второго плана Лучшее документальное кино на иностранном языке На западном фронте без перемен Остин Батлер – "Элвис" Кейт Бланшет – "Тар" "Банши Инишерина" – Мартин Макдон Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда" Брендан Глисон – "Банши Инишерина" Всё, что дышит Аватар: путь воды Колин Фаррелл – "Банши Инишерина" Ана Де Армас – "Блондинка" "Все везде и сразу" – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт Гонк Чау – "Кит" Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро" Вся красота и кровопролитие Банши Инишерина Брендан Фрейзер – "Кит" Андреа Рейсборо – "Ради Лесли" "Фабельманы" – Стивен Спилберг Кэрри Кондон – "Банши Инишерина" Джадд Хирш – "Фабельманы" Вулкан любви Элвис Пол Мескал – "Солнце мое" Мишель Ео – "Все везде и сразу" "Тар" – Тодд Финд Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу" Барри Кеоган – "Банши Инишерина" Дом из щепок * Все везде и сразу Билл Найи – "Жить" "Треугольник печали" – Рубен Остлунд Стефани Хсю – "Все везде и сразу" Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу" Навальный Тар Топ Ган: Меверик Треугольник печали Говорят женщины Фабельманы

*фильм украинского производства про жизнь детей на Донбассе в условиях войны.

Лучший фильм на иностранном языке Лучший анимационный фильм на иностранном языке Лучший адаптированный сценарий Лучший оригинальный сценарий Лучшие визуальные эффекты Лучший дизайн костюмов Лучшая песня "На западном фронте без перемен" – Германия "Пиноккио Гильермо дель Торо" "На западном фронте без перемен" "Банши Инишерина" "На Западном фронте без перемен" Вавилон "Applause" – "Теперь вместе" "Аргентина 1985" – Аргентина "Марсель, ракушка в ботинках" "Ножи наголо: стеклянная луковица" "Все везде и сразу" "Аватар: путь воды" "Чёрная пантера: Ваканда навеки" "Hold My Hand" – "Топ Ган: Мэверик" "Близко" – Бельгия "Кот в сапогах: последнее желание" "Жить" "Фабельманы" "Бэтмен" Элвис "Lift Me Up" – "Чёрная пантера: Ваканда навеки" "ИА" – Польша "Морское чудовище" "Топ Ган: Меверик" "Тар" "Черная пантера: Ваканда навсегда" Все везде и сразу "Naatu Naatu" – "RRR: Рядом ревёт революция" "Тихоня" – Ирландия "Я краснею" "Говорят женщины" "Треугольник печали" "Топ Ган: Меверик" "Миссис Харрис едет в Париж" "This Is a Life" – "Всё везде и сразу"

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