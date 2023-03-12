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Оскар-2023: список номинантов, когда и где смотреть церемонию награждения

12 марта 2023, 23:48
Юбилейная, 95-ая церемония награждения Американской киноакадемии готовит для зрителей множество сюрпризов.
Оскар-2023
Оскар-2023 - где и когда смотреть, номинанты / unsplash.com

Церемония награждения Оскар в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта в 02:00 по киевскому времени в Лос-Анджелесе. Традиционно будут представлены конкурсанты в 23 номинациях.

Вести церемонию Оскара-2023 будет шоумен Джимми Киммел. Более девяти тысяч членов жюри со второго по седьмое марта проводили голосование в различных категориях. Традиционно, имена судей держатся в строжайшем секрете, однако организаторы спешат убедить - членами жюри являются топовые профессионалы из мира кино.

Победителей выбирали из списка номинантов, представленном 24 января. Посмотреть прямую трансляцию Оскара-2023 можно тут. Комментировать ее будет украинская актриса Ирма Витовская.

видео дня

Список номинантов на Оскар в 2023 году:

Самый лучший фильмЛучший актерЛучшая актрисаЛучшая режиссерская работаЛучшая актриса второго планаЛучший актер второго планаЛучшее документальное кино на иностранном языке
На западном фронте без переменОстин Батлер – "Элвис"Кейт Бланшет – "Тар""Банши Инишерина" – Мартин МакдонАнджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"Брендан Глисон – "Банши Инишерина"Всё, что дышит
Аватар: путь водыКолин Фаррелл – "Банши Инишерина"Ана Де Армас – "Блондинка""Все везде и сразу" – Дэн Кван и Дэниел ШайнертГонк Чау – "Кит"Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"Вся красота и кровопролитие
Банши ИнишеринаБрендан Фрейзер – "Кит"Андреа Рейсборо – "Ради Лесли""Фабельманы" – Стивен СпилбергКэрри Кондон – "Банши Инишерина"Джадд Хирш – "Фабельманы"Вулкан любви
ЭлвисПол Мескал – "Солнце мое"Мишель Ео – "Все везде и сразу""Тар" – Тодд ФиндДжейми Ли Кертис – "Все везде и сразу"Барри Кеоган – "Банши Инишерина"Дом из щепок*
Все везде и сразуБилл Найи – "Жить""Треугольник печали" – Рубен ОстлундСтефани Хсю – "Все везде и сразу"Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу"Навальный
Тар
Топ Ган: Меверик
Треугольник печали
Говорят женщины
Фабельманы

*фильм украинского производства про жизнь детей на Донбассе в условиях войны.

Лучший фильм на иностранном языкеЛучший анимационный фильм на иностранном языкеЛучший адаптированный сценарийЛучший оригинальный сценарийЛучшие визуальные эффектыЛучший дизайн костюмовЛучшая песня
"На западном фронте без перемен" – Германия"Пиноккио Гильермо дель Торо""На западном фронте без перемен""Банши Инишерина""На Западном фронте без перемен"Вавилон"Applause" – "Теперь вместе"
"Аргентина 1985" – Аргентина"Марсель, ракушка в ботинках""Ножи наголо: стеклянная луковица""Все везде и сразу""Аватар: путь воды""Чёрная пантера: Ваканда навеки""Hold My Hand" – "Топ Ган: Мэверик"
"Близко" – Бельгия"Кот в сапогах: последнее желание""Жить""Фабельманы""Бэтмен"Элвис"Lift Me Up" – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
"ИА" – Польша"Морское чудовище""Топ Ган: Меверик""Тар""Черная пантера: Ваканда навсегда"Все везде и сразу"Naatu Naatu" – "RRR: Рядом ревёт революция"
"Тихоня" – Ирландия"Я краснею""Говорят женщины""Треугольник печали""Топ Ган: Меверик""Миссис Харрис едет в Париж""This Is a Life" – "Всё везде и сразу"

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