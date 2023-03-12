Оскар-2023: список номинантов, когда и где смотреть церемонию награждения

Церемония награждения Оскар в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта в 02:00 по киевскому времени в Лос-Анджелесе. Традиционно будут представлены конкурсанты в 23 номинациях.
Вести церемонию Оскара-2023 будет шоумен Джимми Киммел. Более девяти тысяч членов жюри со второго по седьмое марта проводили голосование в различных категориях. Традиционно, имена судей держатся в строжайшем секрете, однако организаторы спешат убедить - членами жюри являются топовые профессионалы из мира кино.
Победителей выбирали из списка номинантов, представленном 24 января. Посмотреть прямую трансляцию Оскара-2023 можно тут. Комментировать ее будет украинская актриса Ирма Витовская.
Список номинантов на Оскар в 2023 году:
|Самый лучший фильм
|Лучший актер
|Лучшая актриса
|Лучшая режиссерская работа
|Лучшая актриса второго плана
|Лучший актер второго плана
|Лучшее документальное кино на иностранном языке
|На западном фронте без перемен
|Остин Батлер – "Элвис"
|Кейт Бланшет – "Тар"
|"Банши Инишерина" – Мартин Макдон
|Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"
|Брендан Глисон – "Банши Инишерина"
|Всё, что дышит
|Аватар: путь воды
|Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"
|Ана Де Армас – "Блондинка"
|"Все везде и сразу" – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт
|Гонк Чау – "Кит"
|Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"
|Вся красота и кровопролитие
|Банши Инишерина
|Брендан Фрейзер – "Кит"
|Андреа Рейсборо – "Ради Лесли"
|"Фабельманы" – Стивен Спилберг
|Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"
|Джадд Хирш – "Фабельманы"
|Вулкан любви
|Элвис
|Пол Мескал – "Солнце мое"
|Мишель Ео – "Все везде и сразу"
|"Тар" – Тодд Финд
|Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу"
|Барри Кеоган – "Банши Инишерина"
|Дом из щепок*
|Все везде и сразу
|Билл Найи – "Жить"
|"Треугольник печали" – Рубен Остлунд
|Стефани Хсю – "Все везде и сразу"
|Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу"
|Навальный
|Тар
|Топ Ган: Меверик
|Треугольник печали
|Говорят женщины
|Фабельманы
*фильм украинского производства про жизнь детей на Донбассе в условиях войны.
|Лучший фильм на иностранном языке
|Лучший анимационный фильм на иностранном языке
|Лучший адаптированный сценарий
|Лучший оригинальный сценарий
|Лучшие визуальные эффекты
|Лучший дизайн костюмов
|Лучшая песня
|"На западном фронте без перемен" – Германия
|"Пиноккио Гильермо дель Торо"
|"На западном фронте без перемен"
|"Банши Инишерина"
|"На Западном фронте без перемен"
|Вавилон
|"Applause" – "Теперь вместе"
|"Аргентина 1985" – Аргентина
|"Марсель, ракушка в ботинках"
|"Ножи наголо: стеклянная луковица"
|"Все везде и сразу"
|"Аватар: путь воды"
|"Чёрная пантера: Ваканда навеки"
|"Hold My Hand" – "Топ Ган: Мэверик"
|"Близко" – Бельгия
|"Кот в сапогах: последнее желание"
|"Жить"
|"Фабельманы"
|"Бэтмен"
|Элвис
|"Lift Me Up" – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
|"ИА" – Польша
|"Морское чудовище"
|"Топ Ган: Меверик"
|"Тар"
|"Черная пантера: Ваканда навсегда"
|Все везде и сразу
|"Naatu Naatu" – "RRR: Рядом ревёт революция"
|"Тихоня" – Ирландия
|"Я краснею"
|"Говорят женщины"
|"Треугольник печали"
|"Топ Ган: Меверик"
|"Миссис Харрис едет в Париж"
|"This Is a Life" – "Всё везде и сразу"
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