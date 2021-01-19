После 6 сезона Острых козырьков выйдет полнометражный фильм

Острые козырьки 6 сезон / кадр из сериала

Сериал Острые козырьки заканчивают на один сезон раньше. Сериал Netflix Острые козырьки должен был получить 7 сезонов, после чего история закончилась бы на Второй мировой войне, но 2020 год кардинально поменял планы многих студий по их фильмам и сериалам.

Как сообщает Deadline, Стивен Найт подтвердил слухи о том, что шестой сезон сериала Острые козырьки стал последним, и рассказал о своем настоящем плане на вселенную "Козырьков".

"Планы поменялись из-за Covid-19. Но скажу так: с самого начала я задумывал закончить "Козырьки" фильмом. И это случится", - сказал он.

Ранее сценарист упоминал, что не хотел бы делать полнометражный фильм финалом истории, так как он бы подошел в виде "переключателя" между сезонами.

Пятый сезон вышел в 2019 году, а съемки шестого сезона Острых козырьков задержался.

Снова съемки возобновили в середине января. Когда выйдет последний 6 сезон Острых Козырьков - неизвестно.

Ранее Amazon раскрыл сюжет предстоящего сериала по Властелину колец.