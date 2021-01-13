Amazon раскрыл сюжет сериала по Властелину колец

Властелин колец / кадр из кф Братство кольца

Обнародован официальный синопсис сериала Amazon Властелин колец, который дает поклонникам представление о том, каким будет их следующее приключение в Средиземье.

Как сообщает IGN со ссылкой на фанатский сайт TheOneRing.net, Amazon раскрыли сюжет будущего сериала Властелин колец, который готовится около 3 лет.

"Сериал, над которым работает Amazon Studios, впервые покажет на экранах легенды Второй эпохи Средиземья. Действие этой эпической драмы развернется за тысячи лет до событий Хоббита и Властелина колец, во времена, когда зарождались великие силы, расцветали и погибали королевства, герои проходили через испытания, надежда висела на волоске, а величайший из злодеев, выходивших из-под пера Дж. Р. Р. Толкина, собирался погрузить весь мир во тьму", - утверждают в синопсисе Властелина колец.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона

Сюжет сериала начнется в относительно спокойную эпоху ( не уточняется в какие годы) и расскажет о группе героев, как знакомых зрителям, так и новых, которые будут противостоять злу, возвращающемуся в Средиземье.

"От самых темных глубин Туманных (Сумеречных) гор до лесов величественной столицы эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых отдаленных уголков земли - расположенные там государства и живущие там персонажи создадут наследие, которое будет жить еще долгие годы", - цитирует синопсис IGN.

Напомним, что по хронологии Линдон существовал под названием Оссирианда еще в Первой эпохе, а Линдон был основан Гил-Гэлладом, который передал свое кольцо Гендальфу перед смертью. Нуметон прекратил существование во второй эпохе. События трилогии Властелин колец происходили в конце Третьей эпохи Средиземья.

Съемки первого сезона сериала по Властелину колец начались в Новой Зеландии в феврале 2020 года, но были перенесены из-за коронавируса.

Джозеф Моул играет антагониста, а одну из главных героинь - Галадриэль играет Морфидд Кларк. Маркелла Кавена исполняет роль Тайры - главной героини.