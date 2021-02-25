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Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера

25 февраля 2021, 16:15

Зак Снайдер наконец готов показать свой фильм Армия мертвецов, который был отправлен на пересъемку во время карантина.

Армия Мертвецов 2021
Армия Мертвецов 2021 / кадр из фильма Netflix

Фильм Армия Мертвецов Netflix, который снял для сервиса Зак Снайдер, изначально планировалась, как сиквел Рассвета мертвецов 2004 года, но после того, как фильм был выкуплен у Warner Bros, сюжет поменялся.

Зак Снайдер снял потрясающий боевик, в котором элитные бойцы, пройдохи и случайные выжившие спасаются от зомби после ограбления казино.

Официальный синопсис гласит: "После зомби-апокалипсиса в Лас-Вегасе группа наемников идет на риск и отправляется в карантинную зону, чтобы осуществить величайшее ограбление в истории".

Это же подтверждает и трейлер, который вышел 25 февраля - в нем показано, как вооруженные люди грабят казино.

Идея фильма - Зака Снайдера, сценарий писал Зак Снайдер, Шэй Хаттен и Джоби Харольд. Режиссер - Зак Снайдер.

Армия Мертвецов 2021 - актеры

  • Дэйв Батиста
  • Элла Пурнелл
  • Ана Де Ла Регера
  • Тео Росси
  • Хума Куреши
  • Омари Хардвик
  • Хироюки Санада
  • Гаррет Диллахант
  • Матиас Швейгефер
  • Майкл Кэссиди
  • Рауль Кастильо
  • Нора Арнезедер
  • Саманта Вин
  • Рич Ситрон

Армия Мертвецов Зака Снайдера выйдет на Netflix 21 мая 2021 года.

Как ранее сообщал Главред, в августе 202о года фильм Армия мертвецов отправили на пересъемку, чтобы вырезать сцены с Крисом Д'Элиа, обвиняемым в насилии.

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