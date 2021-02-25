Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера

Армия Мертвецов 2021 / кадр из фильма Netflix

Фильм Армия Мертвецов Netflix, который снял для сервиса Зак Снайдер, изначально планировалась, как сиквел Рассвета мертвецов 2004 года, но после того, как фильм был выкуплен у Warner Bros, сюжет поменялся.

Зак Снайдер снял потрясающий боевик, в котором элитные бойцы, пройдохи и случайные выжившие спасаются от зомби после ограбления казино.

Официальный синопсис гласит: "После зомби-апокалипсиса в Лас-Вегасе группа наемников идет на риск и отправляется в карантинную зону, чтобы осуществить величайшее ограбление в истории".

Это же подтверждает и трейлер, который вышел 25 февраля - в нем показано, как вооруженные люди грабят казино.

Идея фильма - Зака Снайдера, сценарий писал Зак Снайдер, Шэй Хаттен и Джоби Харольд. Режиссер - Зак Снайдер.

Армия Мертвецов 2021 - актеры

Дэйв Батиста

Элла Пурнелл

Ана Де Ла Регера

Тео Росси

Хума Куреши

Омари Хардвик

Хироюки Санада

Гаррет Диллахант

Матиас Швейгефер

Майкл Кэссиди

Рауль Кастильо

Нора Арнезедер

Саманта Вин

Рич Ситрон

Армия Мертвецов Зака Снайдера выйдет на Netflix 21 мая 2021 года.

Как ранее сообщал Главред, в августе 202о года фильм Армия мертвецов отправили на пересъемку, чтобы вырезать сцены с Крисом Д'Элиа, обвиняемым в насилии.