Армия мертвецов Зака Снайдлера будет переснята из-за секс-скандала

Армия Мертвецов / Промо-кадр Netflix

Фильм Зака Снайдера Армия мертвецов отправят на допересъемку, чтобы вырезать сцены с Крисом Д'Элиа, и заменить их другими.

Процесс начнется сразу, как только это позволит карантин и график актеров, которые будут заняты в пересъемке, пишет издание Deadline.

Из фильма уберут персонажа, которого сыграл Крис Д'Элиа (Chris D'Elia) и заменят его на героиню комика Тиг Нотаро (Tig Notaro).

Решение приняли после скандала в июне, когда Д'Элию, известного по ролям в сериалах "Непригодные для свиданий" и "Ты", обвинили в сексуальных домогательствах до девушек-подростков.

Хотя актер утверждает, что у него никогда не было отношений с несовершеннолетними, а все связи с женщинами у него были только по обоюдному согласию, это мало повлияло на решение киноделов.

Производство Армии мертвецов планируют возобновить, как только появится возможность. Пересъёмки хотят проводить преимущественно в павильонах и будут использовать графику, чтобы добавить в фильм персонажа Нотаро. Сыграет ли она ту же роль, что и Д'Элиа, или ее героиню ввели в фильм отдельно, пока что неизвестно.

В фильме также снялись Дэйв Батиста, Элла Пурнелл, Ана Де Ла Регера, Тео Росси, Хума Куреши, Омари Хардвик, Хироюки Санада, Гаррет Диллахант, Матиас Швейгефер, Рауль Кастильо, Нора Арнезедер и Саманта Вин.

Ранее Рэй Фишер признался, что его карьеру угрожал разрушить топ-менеджер DC во время съемок фильма Лига Справедливости.