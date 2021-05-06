Появились дата выхода, сюжет и финальный трейлер фильма Тихое место 2021

Тихое место 2 / кадр из трейлера

Вышел финальный трейлер фильма Джона Красински Тихое место 2, в котором показали, что сиквел не будет просто похожим на первый фильм хоррором. В нем предусматриваются некоторые экшн-сцены, а также расширенный мир и новые герои - некоторые появятся, чтобы погибнуть, а другие достигнут финала фильма.

Рассекретили окончательную дату выхода фильма Тихое место 2 в Украине - конец мая 2021.

Сценаристом и режиссером выступит автор первой части Джон Красински, однако по понятной причине ему уже не удастся сыграть одну из главных ролей.

Тихое место 2 - сюжет

Во второй части франшизы семья покидает родной дом и выходит за пределы безопасного места. С первых минут фильма главные герои вынуждены бежать от опасных монстров в поисках хоть какого-то убежища. В то время, когда доверие в мире почти потеряно, семья стремится не только защитить друг друга, но и найти надежду на жизнь среди невыносимой окружающей тишине.

Во втором фильме появляются другие выжившие, которые приспособились к новой жизни, а также показывают новые ужасы, связанные с пришельцами.

Тихое место 2 - актеры и роли

Эмили Блант - Эвелин Эбботт

Миллисент Симмондс - Риган Эбботт

Ноа Джуп - Маркус Эбботт

Киллиан Мерфи - Эммет

Джимон Хонсу

Тихое место 2 смотреть трейлер фильма:

Напомним, фильм Тихое место 2 выходит в Украине 27 мая 2021 года.

Как ранее сообщал Главред, Paramount начала съемки фильма Тихое место 3 еще до выхода второго фильма.