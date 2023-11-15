Сериал Уэнздей - второй сезон: подробности съемок и когда выйдут новые серии

Поклонники Уэнздей Аддамс успеют обзавестись модными костюмами в полоску и косичками на прямом проборе.

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Когда 2 сезон Уэнздей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Год назад сериал Уэнздей, о приключениях мрачной девушки Уэнздей Аддамс, произвел настоящий фурор среди зрителей: обаятельные персонажи, небанальный сюжет, темная и притягательная атмосфера в лучших традициях Тима Бертона, и конечно же танец главной героини, который стал хитом в TikTok - уже после первых серий было совершенно очевидно, что сериал будет популярным.

Едва первый сезон сериала закончился, съемочная команда решила продолжить его на второй сезон. Пока поклонники томятся в неведении, таблоид Deadline узнал, когда и где начнутся съемки, а также когда стоит ожидать выхода Уэнздей на экраны.

Так инсайдеры рассказали, что уже в апреле 2024 года в Ирландии могут начаться съемки второго сезона Уэнздей. Тизером фанатов побалуют уже осенью, но самой премьеры, вероятней всего, придется ждать аж до ноября 2025.

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Также отмечается, что сценарий к Уенздей-2 только пишется, однако создатели планируют ввести больше ярких акцентов на хоррор в сюжетной линии. Кроме того перед Дженной Ортегой, исполнительницей главной роли, встанет новая задача - раскрыть эмоциональную сторону персонажа, ее отношения с друзьями и семьей.

Ранее звезду сериала Уэнздей, актера Перси Хайнса Уайта, который сыграл Ксавье Торпа, выкинули из сериала из-за обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили ряд СМИ, однако создатели сериала пока не комментируют эту новость.

Также американский актер Джонни Депп прокомментировал слухи о том, что между ним и Дженной Ортегой, которая младше него в три раза, завязались романтические отношения.

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