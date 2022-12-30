"Знаешь, что тебе нужно? Пуля в голову": творцы сериала Уэнздей раскрыли подробности нового сезона

Прекрасной Дженне Ортега предстоит раскрыть новые глубины своей великолепно мрачной героини.

Уэнздей 2 сезон - Альфред Гоф и Майлз Миллар раскрыли подробности новых серий / imdb.com

Амерканский сериал Уэнздей о развитии и взрослении одного из членов кинематографической семейки Аддамс - девочки по имени Уэнздей, в исполненнии обаятельной Дженны Ортега, вышел на экраны в конце ноября, и уже за месяц бьет все рекорды по просмотрам.

Мрачная Уэнздей, хоть и обладает специфическим чувством юмора и экстрасенсорными способностями, по сути остается обычным человеком со своими переживаниями и проблемами. Хоть и в причудливом антураже мистики и магии.

Едва первый сезон сериала увидел мир, его создатели, сценаристы Альфред Гоф и Майлз Миллар (им также принадлежит идея и воплощение в жизнь молодежного сериала Тайны Смолвиля про юность Супермена) уже готовы приступить к съемки следующего. Для издания The Hollywood Reporter они рассказали, о чем будет второй сезон Уэнздей.

Так создатели отмечают, что главная героиня в первую очередь - подросток, а это значит, что отношения между героями будут в новых сериях непростым. В частности будет сделан акцент на развитии дружбы Уэнздей и Энид, а также общении главной героини с ее матерью - Мортишей Аддамс. Как бы то ни было, Гоф и Миллар понимают, что на их плечи легла огромная ответственность - повторить (или превзойти) успех первого сезона, и не разочаровать зрителей.

"Школа была закрыта, но это дало нам много возможностей для второго сезона. Для нас это шоу во многом о женской дружбе, и Уэнздей и Энид находятся как раз в центре внимания. Поэтому обязательно сделаем эти отношения более интересными, также обратим внимание на материнские отношения Уэнздей и Мортиши", - рассказывают создатели.

Ранее стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

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