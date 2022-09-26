Теория большого взрыва: создатели сериала заговорили о продолжении ситкома

Создатели сериала Теория большого взрыва думают о съемках продолжения / imdb.com

Теория большого взрыва (2007-2019) - американский комедийный ситком, признанный одним из самых популярных сериалов за всю историю американского телевидения. За 12 лет съемок ТБВ получила более 216 номинаций на престижные теле- и кинопремии, выиграла - около 60-ти.

Один из главных сценаристов шоу Билл Прэди на праздновании 15-ой годовщины сериала признался в интервью EW, что все еще испытывает интерес к своим персонажам. Например, ему было бы очень любопытно взглянуть, как бы они справлялись с современными реалиями: перепалки Бернадетт и Шелдона во врем пандемии коронавируса, развитие отношений между Леонардом и Пенни, которым предстоит стать родителями и пр.

"Хотел бы я стоять где-нибудь на съемочной площадке и снова смотреть на этих персонажей? Да, конечно. Могу ли я представить, как это сделать? Нет, не могу. Но хотел бы лично я пойти на 25-ю площадку и увидеть эту декорацию, эти костюмы и этих людей? Да, я в восторге от одной мысли об этом. Но я не знаю, как бы мы это сделали", - сетует Прэди.

Также он отметил, что ради гермофоба-Шелдона в защитном костюме он бы снял еще минимум два сезона. В то же время Прэди убежден, что конец 12-го сезона сериала был идеальным финалом - они не оставили зрителей в неведении о том, какая же судьба ожидает так полюбившихся им персонажей.

"Я не думаю, что мы что-то упустили, - говорит коллега Прэди Чак Лорри. - Это было настолько близко к идеальному финалу, о каком мы могли когда-либо только мечтать. Я в восторге от него".

Однако надежда у фанатов Теории большого взрыва все еще есть. Удивительный тандем Прэди и Лорри уже сотворили единожды чудо, и притянули к экранам миллионы зрителей на целых 12 сезонов. То, что они видят перспективу развития персонажей Теории большого взрыва, возможно, вдохновит их вернуть Шелдона, Леонарда, Пенни, Говарда, Раджеша, Бернадетт и Эмми с новыми приключениями и остроумными шутками.

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