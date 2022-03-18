Netflix возобновляют трансляцию сериала Слуга народа в США / imdb.com

Украинский сериал Слуга народа (2015-2019), главную роль в котором сыграл ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский, возвращается на американские экраны.

Об этой сообщает популярный стриминговый сервис Netflix на своей странице в Twitter.

"Вы просили, и он вернулся! Слуга народа снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным", - говорится в сообщении.

Сериал завоевал множество международных наград - WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы") и пр.

Однако наибольший интерес зарубежного зрителя Слуга народа привлек с началом военного вторжения РФ на территорию Украины.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022

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Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского и украинцев выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

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