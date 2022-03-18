Netflix возобновляют трансляцию сериала Слуга народа в США

Главную роль в популярной сатирической комедии сыграл действующий президент Зеленский.
Украинский сериал Слуга народа (2015-2019), главную роль в котором сыграл ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский, возвращается на американские экраны.
Об этой сообщает популярный стриминговый сервис Netflix на своей странице в Twitter.
"Вы просили, и он вернулся! Слуга народа снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным", - говорится в сообщении.
Сериал завоевал множество международных наград - WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы") и пр.
Однако наибольший интерес зарубежного зрителя Слуга народа привлек с началом военного вторжения РФ на территорию Украины.
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
Читайте также"Бомбили дважды аэропорт по наводке": знаменитый украинский скрипач оказался русским шпионом
Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского и украинцев выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.
Другие новости:
- Оккупанты убили солиста балета Нацональной оперы Украины
- "Не молчите в этой тишине!": Земфира посвятила многострадальной Украине антивоенный клип
- "Сумасшедший, сломленный человек": Наталья Могилевская раскритиковала Путина